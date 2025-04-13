Что делать с картофелем после заморозков, чтобы не потерять весь урожай

Картофель можно еще спасти после мороза

После временных заморозков в Украине возобновилась теплая погода. Так огородники возвращаются на участки, чтобы восстанавливать растения после снега и мороза. В частности, речь идет о картофеле, который начинают сажать уже в апреле.

Признаком того, что мороз повредил картофель, являются темно-зеленые или черные листья. Если их много – насаждение, вероятно, не выживет, если есть несколько таких листьев, можно попытаться спасти картофель. В первую очередь избавьтесь от поврежденных листьев, оптимально — секатором. За 10-14 дней должны появиться новые побеги, пишет Fertilizer Pick.

Следующий этап – мульчирование растений. Это делается для того, чтобы сохранить тепло земли внутри. На 10-15 сантиметров нужно укрыть насаждение сеном или соломой.

Чтобы укрепить растения после заморозков, также можно внести удобрения. Впрочем, это нужно делать, по меньшей мере, через 2 недели, чтобы насаждения не получили шок. Они помогут им полноценно расти после неблагоприятных условий. Следует выбирать подкормку с высоким уровнем фосфора и низким уровнем азота.

Некоторые овощеводы практикуют полив картофеля после заморозков с помощью мелкого распылителя. Это нужно делать до восхода солнца, чтобы не разорвались клетки. После этого растения нужно накрыть пленкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем нельзя сажать на огороде картофель, морковь, перец. Из-за этого вы можете потерять урожай.