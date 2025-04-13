"Инопланетяне напали на военную базу в Сибири": "секретный" документ ЦРУ попал в сеть

Подобные истории были частым явлением в начале 90-х

В сети опять завирусилась старая байка о том, как инопланетяне высадились на сверхсекретной военной базе СССР и применили там свои лучи смерти. При этом, информация уже разлетелась не только по украинском сегменте сети, но и по англоязычным ресурсам.

Например, материал аж из целого архива ЦРУ появился на сайте FOX News. Примечательно, что эта же история всплывала в западных СМИ как минимум один раз, в конце 90-х.

В истории утверждается, что в 1987 году на сверхсекретной базе СССР в Сибири ПВО приземлила летающую тарелку, из которой вырвались пять гуманоидов с "большими головами, большими черными глазами и суставчатыми носами". Они якобы слились в единый огненный шар и выстрелили по советским солдатам очень жутким космическим лучом смерти, который превратил 23 из 25 солдат в камень. Двое остались невредимыми и долго задавались вопросом о том, почему их не задело.

Сенсационная история попала в открытый доступ прямиком из архива ЦРУ, чем уже вызвала переполох среди любителей всякой паранормальщины. Однако подвох кроется в самом отчете — если присмотреться к первой строке текста, то можно заметить, что первоисточником байки является издание "Тернополь вечерний", которое обнародовало историю 27 марта 1993 года.

Хотя копии материала найти в сети не удалось, но этот же материал можно найти на сайте ZN.ua. Исходя из того, что он датируется 1997 годом, западные любители зондировать глубины космоса распространяли ее как минимум один раз. Там ссылаются на некого журналиста Ника Манна и его источники в ЦРУ, однако найти о нем информацию не удалось.

Стоит отметить, что ЦРУ действительно в конце XX века занималось мониторингом публикаций в иностранных СМИ на фоне истерии вокруг инопланетян, которая началась в 50-70-х годах. Не исключено, что байка из украинской газеты попала туда именно по этой причине.

Важно понимать, что в СССР критическое мышление особо не ценилось, поскольку типичный гражданин должен был верить всему, что говорит партия и не задавать вопросы. После его развала и смягчения цензуры на пост-советском пространстве образовался существенный информационный вакуум, который пытались занять всякие желтые издания с вымышленными историями из "сверхсекретных архивов КГБ". При этом звездный час получили не только "инопланетяне", но и всякие экстрасенсы, "потусторонние сущности" и конечно же Третий Рейх с его "тайными базами на Луне и в Антарктиде".

Ну а пока некоторые люди были только рады заряжать воду от телевизора, конспирологические материалы и альтернативная история публиковалась не только в локальных изданиях, но и во вполне солидных газетах вроде "Фактов", "Киевских ведомостей" и даже "Голоса Украины". На фоне этого телевидение было забито всякими программами по типу "Невероятно, но факт" и "Битв экстрасенсов".

Как сообщалось ранее, недавно в небе над Украиной была замечена необычная спираль. И хотя в сети не обошлось без упоминания инопланетян, но оказалось, что это был след запуска ракеты Falcon 9.