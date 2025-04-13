Украинское лазерное оружие переполошило россиян: пропагандисты отреагировали на видео с "Тризубом"

Лазерное вооружение может помочь в борьбе с БПЛА

В Украине показали первое видео с тестирования лазерного комплекса "Тризуб". Похоже, россияне из-за этого уже начали беспокоиться, поскольку запись разлетелась не только по украинским, но и по вражеским каналам.

В частности, пропагандистский ресурс "Два майора" отметил, что боевые лазеры уже не требуют огромного запаса электричества для работы. Однако там отметили, что похожую разработку тестируют и для оккупационной армии.

"Судя по тому, что и наше и вражеское техническое решение исполнено на базе пикапа/микроавтобуса, можно делать вывод о том, что для применения данных технологий более не нужны генераторы размером с авианосец", — говорится в сообщении.

В целом заметно, что наличие боевых лазеров в ВСУ там воспринимают без особой радости, напоминая, что до начала полномасштабной войны концепция малых БПЛА тоже не считалась чем-то жизнеспособным.

Как сообщалось ранее, россияне заявляли, что использовали на поле боя лазерную систему "Пересвет" еще в 2022 году. Однако судя по всему, ее возможности оказались не настолько впечатляющими, как хотели показать пропагандисты.