Поздравление "С Пасхой" оставьте россиянам: вот так нужно говорить в Украине

Разговаривайте на украинском вместе с "Телерафом"

Пасху в Украине в 2025 году празднуют 20 апреля. Однако большинство украинцев до сих пор этот большой праздник называют "Пасхой", что неправильно. Кстати, поздравляют друг друга именно так.

"Телеграф" расскажет, как приветствовать людей в этот день. И почему в украинском языке нет слова "пасха".

Следует отметить, что во всех словарях украинского языка закреплено название "Великдень". По словам кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой украинского языка и литературы и методики их обучения Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии Романа Дубровского, слово "Великдень" происходит от "Великий день".

Также есть еще один, церковный, вариант – "Воскресіння Христове". Как отмечает профессор филологических наук Александр Пономарев, последнее название распространено не только среди священников, его также используют в торжественном стиле и в художественных произведениях.

В словаре украинского языка Бориса Гринченко вообще нет слова "ПасХа". Однако в других словарях, как отмечает литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, слово " Пасха " можно найти. Также оно означает " Пейсах ", " Песах " — это праздник у иудеев, в переводе означает переход и связанный с выходом евреев из Египта, где они состояли в рабстве.

Как приветствовать украинский язык

В контексте украинских традиций действительно чаще употребляется поздравление "З Великоднем", которое происходит от украинского названия праздника. "Великдень" — это аутентичное украинское название праздника Воскресения Христова, глубоко укоренившееся в нашей культуре.

Слово "Пасха" имеет греческое происхождение и стало более распространенным в русской православной традиции. В Украине использование фразы "С Пасхой" часто рассматривается как влияние русского языка.

В православной традиции существуют устоявшиеся формы пасхальных поздравлений. Самым распространенным и традиционным является обмен словами "Христос Воскрес!" с ответом "Воістину Воскрес!". Этот обмен приветствиями символизирует радость воскресения Христова и является центральным элементом пасхальных традиций.

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