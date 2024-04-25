"Восстание штатов": когда удачный кадр больше, чем жизнь

Фильм режиссера Алекса Гарленда "Восстание штатов" от студии A24 вторую неделю подряд возглавляет американский бокс-офис. За второй уик-энд проката фильм заработал 11,1 млн долларов.

Сайт "Телеграф" посмотрел фантастическую антиутопию о мужестве репортеров на фоне Гражданской войны в Америке и пришел к выводу, что это – самый интригующий и самый противоречивый фильм сезона. А еще на сегодняшний день это – самый дорогой и амбициозный проект "А24", главной внеголливудской студии, которая последние 12 лет финансировала все самые заметные американские инди-фильмы. Начиная фантастической комедией "Всё, везде и сразу", которая в прошлом году собрала едва ли не все "Оскары" (семь статуэток в 11 номинациях), и заканчивая настоящими шедеврами современного кино вроде "Дневника пастыря" ветерана Нового Голливуда Пола Шредера.

Сценарист и режиссер фильма – британец Алекс Гарленд, автор романа "Пляж", который стал абсолютным бестселлером конца 1990-х. Причем как на прилавках книжных магазинов, так и в кинотеатрах, украшенных по всему миру афишами с лицом молодого Леонардо Ди Каприо. Прирожденный драматург и мастер диалога, Гарленд осуществил заветную мечту многих писателей, реализовавшись в кино как сценарист и режиссер.

Накокаиненного президента-популиста сыграл комик Ник Офферман

Гарленд поставил несколько заметных фантастических фильмов и сериалов ("Ex Machina", "Аннигиляция", "Разрабы"), прежде чем снял свой главный шедевр – метафорический хоррор об извечной борьбе полов "Род мужской" с Джесси Бакли и Рори Кинниром, исполнившем все главные мужские роли.

О чем этот фильм

А теперь – военный роуд-муви "Гражданская война", который, собственно, рассказывает о Гражданской войне в условной, но вполне узнаваемой Америке XXI века. Когда часть штатов на западе страны восстает против президента, узурпировавшего власть (в его роли комик Ник Офферман, вполне ожидаемо напоминающий Дональда Трампа), и сквозь кровавый хаос идет с оружием в руках на Вашингтон.

Идея этого фильма, что называется, носилась в воздухе, начиная с январского штурма Капитолия в 2021-м. Когда весь мир завороженно наблюдал в прямом эфире самое увлекательное на тот момент шоу бородатых американских националистов в рогатых шлемах, хозяйничающих в кабинетах конгрессменов, как на собственном заднем дворе. Такое кино могли бы снять политические сатирики наподобие Армандо Иануччи, но реальность оказалась куда безумнее.

Собственно, фильм Гарленда точно также неуютно и немного стыдно смотреть. Поставленный в документальной манере другой заметной антиутопии – "Дитя человеческого" Альфонса Куарона (где в сценах уличных боев, снятых великим Эмманюэлем Любецки, брызги крови летели прямо в объектив), фильм вряд ли придется по душе украинскому зрителю. Мы все видели нечто подобное в своих окнах чуть больше двух лет назад, когда российские войска стояли под Киевом, в Ирпене и Буче, оккупировали Херсон.

Некоторые горячие либеральные головы в соцсетях даже назвали фильм Гардленда прокремлевским ИПСО, как всегда, перепутав грешное с праведным. Россияне "всего лишь" переименовали ленту в "Падение империи", что естественно с точки зрения путинской пропаганды.

И почему его так важно не пропустить

Известный комик Джесси Племмонс играет националиста-радикала

Несмотря на то, что фильм Гарленда не похож на пафосные блокбастеры вроде "Дня Независимости", "Гражданская война" продолжает собирать кассу в мировом прокате. Согласитесь, непросто похрустеть попкорном под кино, в котором так просто и так беспристрастно говорится о том, что происходит с людьми в условиях хаоса гражданской войны, когда все воюют против всех, и никто не соблюдает ни Женевскую конвенцию, ни другие законы войны.

Ведь когда законы перестают действовать, то можно творить все, что угодно. Как, собственно, это делали российские оккупационные войска в Буче под Киевом.

Именно поэтому фильм Гарленда запомнят надолго. Но есть еще одно обстоятельство, почему нельзя пропустить "Гражданскую войну" – это один из самых честных фильмов о профессии репортер. Его главные герои – группа журналистов во главе с одной из лучших современных актрис Кирстен Данст, которая пробирается через охваченную огнем страну в Вашингтон, чтобы увидеть, как повстанцы войдут в Белый дом.

Погибший под Песками военный фотокорреспондент Сергей Николаев (1978-2015)

Я часто думал, что бы сказал об этом фильме мой бывший коллега по газете "Сегодня" и добрый товарищ Сергей Николаев, любитель сигар и американской музыки рокабилли. Он прошел со своей камерой, кажется, через все горячие точки мира, и остановить его смог только осколок русской бомбы под Песками на Донбассе девять лет назад. Наверняка он бы сказал, что так в реальной жизни не бывает: так не стреляют, так не ведут себя под обстрелом, так не снимают. И он был бы прав, конечно.

Но когда ты видишь, как героиня Данст прижимает к себе камеру в самых первых сценах фильма – так хорошие музыканты держат в руках свой инструмент, или как в финале группа репортеров ведет вооруженных повстанцев в убежище президента, чтобы сделать уникальные снимки исторического значения, то на минутку забываешь о том, журналистов в Украине, кажется, еще больше, чем курьеров доставки на улицах украинской столицы. И начинаешь гордится своей работой.