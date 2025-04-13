Известная артистка оркестра погибла из-за ракетного удара у Сумах: чем она запомнится (фото)

Эта новость шокировала ее коллег

Атака российских войск у Сумах унесла жизни 32 человека. Среди погибших — артистка оркестра театра Елена Когут.

Об этом пишет издание "Суспильне Сумы", ссылаясь на Сумской национальный театр им. Щепкина. О дате, месте и времени прощания будет сообщено позже.

"Елена была очень светлым человеком, настоящей профессионалкой, чутким коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта — навсегда останутся в нашей памяти", — написали в театре.

В Сумской областной филармонии добавили, что Елена Когут была солисткой-органисткой филармонии, пианисткой. Также она преподавала в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры.

Преподавательский и студенческий состав шокирован этой новостью. Они не верят, что русские войска убили полную энергии и творческих планов человека.

"Для многих студентов Елена Сергеевна стала не просто преподавателем, а настоящим наставником, мудрым советчиком и искренней поддержкой. Ее любовь к музыке была бесконечной, ее вера в своих студентов – безгранична", — отметили в заведении.

У Елены Когут остались мать, муж и сыновья. Ее талант и доброта навсегда останутся в сердцах ее семьи, друзей и знакомых.

Ракетный удар в Сумах — что известно

В воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла двойной ракетный удар по центру Сум, применив две баллистические ракеты.

В результате атаки погибли по меньшей мере 32 человека, среди них есть дети, а число раненых, по последним данным, достигло 99 человек, включая 11 детей.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Тактика врага во время сегодняшнего обстрела была аналогичной обстрелу в Кривом Роге недавно. Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Ранее "Телеграф" писал, как украинские звезды отреагировали на ракетную атаку РФ у Сумах.