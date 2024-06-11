У балерины должен быть железный характер. Другие в балете не выживают

Звезда украинского балета Татьяна Таякина покорила мир, но осталась жить в Украине

Киевский государственный профессиональный хореографический колледж, которым Татьяна Таякина руководила более 20 лет, продолжает работать и после полномасштабного вторжения. Педагоги колледжа констатируют: очень много учеников вернулись, многие планируют вернуться из-за границы. Вернулись в учебную систему, которую сформировала Татьяна Таякина, ведь легендарная украинская балерина стала не менее легендарным педагогом. Среди ее воспитанников – настоящие звезды балета: Катерина Кухар, Денис Матвиенко, Александр Стоянов, Александр Жембровский, Ольга Голица и многие другие.

Хороший педагог учит не только балетной технике, но и жизни: как держаться на публике, что говорить и не говорить, и даже что надеть при определенном случае. Танцовщики балета — будущие дипломаты от искусства, встречающиеся с королями, президентами, премьер-министрами и по эрудированности, уму и манерам которых судят об Украине.

Татьяна Таякина

Мы попали также на общественные обсуждения присвоения колледжа имени Татьяны Таякиной. Драйвером процесса стала ее ученица – Народная артистка Украины, а с 2020 года – руководительница учебного заведения, Катерина Кухар. "Телеграф" узнал много интересного об украинской балерине от тех, кто ее знал лично.

Балет не прощает измен

Катерина Кухар часто говорит, что балет – искусство интеллектуалов. Татьяна Таякина буквально с первых шагов в стенах хореографического колледжа видела тех, у кого огромный потенциал — физический и интеллектуальный. И брала таких детей под опеку. Это означало, что учиться придется больше и задачи будут тяжелее.

Татьяна Таякина с Екатериной Кухар (слева у педагога) и другими ученицами

Катерина Кухар в свое время отказалась от учебы в Швейцарии, потому что не могла себе даже представить, как это — предать своего педагога, свою балетную маму.

– Я ей позвонила, поделилась радостью, что выиграла конкурс и сказала, что предложили учиться, – вспоминает Катерина Кухар. – Она просто спросила: "Ты останешься (в Швейцарии)? "Нет, я вернусь домой". "Хорошо". И больше ни слова. Но я поняла, что она не сомневалась во мне.

Мужа и партнера по сцене встретила в 12 лет

В мире фигурного катания, бальных танцев и в балете идеальный вариант — когда партнеры по сцене – еще и счастливая семейная пара. Так было в истории Татьяны Таякиной.

Известный в мире дуэт Валерия Ковтуна и Татьяны Таякиной "официально" сложился в 1969 году. Но своего будущего партнера по сцене и жизни Татьяна заметила впервые, когда ей было 12 лет. И это была не просто влюбленность, как признавалась балерина, это была судьба. Татьяна Алексеевна завершала обучение в хореографическом училище, а Валерий Ковтун был уже звездой Киевского балета. Она стала примой Оперы, и пара попыталась станцевать вместе. И получился дуэт, равный по технике, эмоциональности, таланту.

Они часто выступали вместе в разных спектаклях не только в Киевской опере, но и на самых престижных сценах Англии, Италии, Польши, Болгарии, России, Югославии, Франции, США, Японии, Дании, Испании и других странах.

В 1977 году пара выступала на IV Международном фестивале танца в Париже на одной сцене с Наталией Макаровой и Рудольфом Нуриевым, Маей Плисецкой, которая и привезла киевскую пару с собой. Дуэт Таякина-Ковтуна был отмечен Премий имени Вацлава Нежинского и Анны Павловой, а вручал их президент Французской Академии балета Серж Лифарь.

Татьяна Таякина и Валерий Ковтун в спектакле "Лісова пісня", 1970 год

Успех – побочный эффект дисциплины

Одна из учениц Татьяны Таякиной, которая в настоящее время является помощником директора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству, Ольга Морозенко, вспоминает о требовательности Татьяны Алексеевны как к себе, так и к окружающим.

— Одними из ее характерных черт были дисциплина и самоорганизация, — рассказала "Телеграфу" балерина. — Помню, у меня развязалась лента на пуанте на сцене – на прогоне перед концертом. Татьяна Алексеевна меня остановила и сказала: "Это не дисциплинированный подход к себе и к профессии" — и меня сняли с концерта. Так она с детства нас приучала быть требовательными к себе, ведь успех в балете – это побочный эффект дисциплины. Именно на этой жесткой дисциплине, несмотря на тяжелые 90-е, в которые руководила Татьяна Алексеевна, наша alma mater выращивала балетных звезд. И этот режим, внимательность к мелочам, мне очень сильно пригодились не только в балете, но и в жизни. За это я ей очень благодарна.

Татьяна Таякина со студентами и учениками

Железный характер

У хрупкой изящной балерины был железный характер — другие в балете не выживают.

– Я запомнил, как она пригласила меня преподавать в колледже, – вспоминает опытный педагог, балетмейстер, кандидат искусствоведения Виктор Литвиненко – Это было начало 90-х. В училище (такой статус имел тогда колледж) не было преподавателя народного танца. Татьяна Алексеевна узнала от моей жены, что я преподаю в университете культуры, и решила встретиться со мной. "Вы бы не могли взять украинский танец в училище?" Я потупился: "Извините, я очень занят". Так оно и было, я не хотел брать дополнительно преподавания, честно говорю. Потом поднял глаза на нее — она так посмотрела на меня, что я до сих пор это помню. Она просто приподняла бровку: тебе предлагают преподавать в лучшем заведении страны, где готовят лучшие хореографические кадры, а ты говоришь, что занят!? И я понял, что я уже здесь, что буду преподавать. И все годы, которые мы работали вместе, я чувствовал этот взгляд. Она много не говорила. Она могла просто посмотреть и было ясно, что все хорошо или что-то не так. Это очень важно в жизни – меньше говорить.

"Спящая красавица": Аврора — Татьяна Таякина, принц — Валерий Ковтун

Слово балерины

Виктор Литвиненко вспоминает еще один серьезный разговор с Татьяной Таякиной:

– Мои дети уже закончили хореографический колледж, и возник вопрос – буду я дальше работать или нет, – вспоминает педагог. – Она меня вызывает в свой кабинет: "Виктор Юрьевич, вы будете у нас дальше работать?" Пауза. А я, честно говоря, приготовил шутку: "У меня есть одно условие. Если мое фото повесите у сцены колледжа, останусь". Я реально пошутил. Но смотрю через два дня фото висит – мы когда-то фотографировались, "заготовка", значит, была. Она говорит: "Вот — ваше фото". Она была очень профессиональна, с ней было непросто работать. Но если она ценила человека, то могла позволить такие вещи, и давала понять, что ценит тебя. Для руководителя это очень важное качество. Хотя, честно говоря, это была некая "вольность" с моей стороны, которую можно было и не простить.

Татьяна Таякина в спектакле "Жизель"

Жизнь ради его величества Балета

Татьяна Таякина много вкладывала в талантливых танцовщиков, но и много требовала. Катерина Кухар вспоминает, как пришла с плохим настроением в репетиционный зал.

– У меня были слезы на глазах, – вспоминает балерина. – Она ТАК на меня посмотрела и говорит: "Ты пришла в свой храм. И все свои сложности, все чемоданы с эмоциями, проблемами и происходящим у тебя дома, в личной жизни, ты оставила за порогом и закрыла дверь. Здесь есть только ты и его величество – Балет. И всю свою жизнь и время в репетиционном зале ты должен возлагать на алтарь балета".

Сама Татьяна Таякина поступила именно так. Она ушла со сцены ровно в 38 лет, не "перетанцевала" ни дня. И еще 20 лет посвятила хореографическому колледжу, детям и балету.

Катерина Кухар вернулась в alma mater в качестве ректора

"Коппелия" – балет-мечта

Татьяна Таякина мечтала, чтобы у хореографического училища была своя балетная постановка. Не просто отдельный номер, а спектакль, который дети могли бы показывать в Украине и за границей. В работе над которым прошли бы все этапы подготовки спектакля. Это произошло в 2024 году, к сожалению, только после ее смерти.

4 июня на сцене Национальной оперы танцевали "Коппелию" — спектакль о том, как романтичный парень чуть не покинул свою девушку, влюбившись в волшебную куклу.

Дело в том, что после вступления в балетную труппу Нацоперы, талантливая Таякина год танцевала в кордебалете. Первым балетом, в котором она исполняла сольную партию, была "Коппелия". Неудивительно, что когда зашла речь о собственном спектакле, избрали именно его.

Премьера состоялась в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. На сцене танцевали, в том числе, – дети из Харькова, который сейчас бомбит РФ. А в зале сидели их родители, некоторые приехали только на вечер — и сразу домой. Счастливые, что дочь или сын в относительной безопасности. Таякина бы гордилась – и учениками, и родителями.

*"Телеграф" обошел балетный колледж от общежитий до кабинет ректора и 15 июня в 08:00 расскажет, как поступают и как учатся в главном хореографическом колледже Украины, что изменила и еще планирует изменить Катерина Кухар, и что сегодня здесь могут предложить детям из Харьковщины и прифронтовых территорий.