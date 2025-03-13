Большая чистка у Кличко: за что уволен десяток топ-чиновников Киева

Впереди еще грядут увольнения

В Киевской городской государственной администрации произошел ряд увольнений чиновников. Мэр города Виталий Кличко на фоне новостей о земельной коррупции в Киеве анонсировал также ряд увольнений других лиц в ближайшее время.

Таким образом городской глава ответил на недавнее расследование Bihus.info, в котором журналисты получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, якобы занимавшейся земельной коррупцией в столице. Соответствующий пост был опубликован Telegram-канале мэра.

"Относительно последних резонансных новостей, касающихся, в частности, земельной сферы столицы. Хочу отметить, что город предоставляет правоохранителям все приглашаемые документы и способствует следствию", — написал Кличко.

Так, Кличко пояснил, что со своих должностей были уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич ;

; заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта ;

; заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно уволен будет от завтрашнего числа;

процедурно уволен будет от завтрашнего числа; Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр". Фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета.

Кроме того, мэр анонсирует, что в дальнейшем будут уволены следующие лица:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский ;

; директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий ;

; директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной ;

; заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Из коммунального объединения "Киевзеленстрой" будут уволены:

Генеральный директор предприятия Юрий Бахмат ;

; Первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Лукаш ;

; Заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александр Гора.

Кличко заверил, что в разных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очистки.

О расследовании

Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников неформальной группы, занимавшейся земельными вопросами и ориентировавшейся на так называемого "смотрящего по Киеву" Дениса Комарницкого.

Журналисты отмечают, что на записях Комарницкий, юридически не имеющий никакого отношения к киевской власти (при мэрстве Леонида Черновецкого Комарницкий был депутатом Киевсовета – ред.) раздает должностным лицам и депутатам указания, через них "решает вопросы" и реализует с ними общие земельные схемы.

На протяжении нескольких лет правоохранители прослушивали и самого Дениса Комарницкого, и его ближайших соратников из числа представителей киевской власти. Было установлено, что в 2023-24 годах группа во главе с Комарницким незаконно завладела земельным участком в центре Киева, оцененный в 11 млн гривен, и пыталась присвоить еще 6 земельных участков стоимостью более 83 млн гривен.

Месяц назад подозрения, как члены ОПГ получил сам Комарницкий и сотрудники его офиса. А также заместитель Кличко Петр Оленич, курирующий ключевые земельные департаменты столицы, глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев, депутат из этой комиссии Елена Марченко, заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, и заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Засветился также главный архитектор города Киева, глава Департамента градостроительства КГГА Александр Свистунов. Он получает указания об увольнении своей же заместительницы Татьяны Зайченко, которую "когда-то порекомендовал" Комарницкий. Другую заместительницу Валентину Святину здесь называют "понятным человеком".

В полной версии расследования журналистов также приводятся диалоги между указанными выше лицами, а также упоминаются и другие чиновники столицы.

Что известно о деле земельной коррупции в Киеве

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Была разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

По данным следствия, Оленичу и еще девяти лицам сообщили о подозрении в создании преступной организации, завладевшей землей в Киеве на сумму более 94 млн грн.

Отмечается, что в списке подозреваемых есть бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, а также глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев.

Правоохранители сообщили, что злоумышленники искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на постройки, которых на территории этих участков никогда не было. Затем члены преступной группировки подавали в горсовет заявление о предоставлении им права собственности на участки, чтобы якобы обслуживать "сооружения".

Что известно о топ-чиновниках

Петр Оленич — заместитель главы КГГА. Координировал деятельность Департаментов информационно-коммуникационных технологий, земельных ресурсов, градостроительства и зодчества.

Родился 27 июля 1982 в городе Очаков Николаевской области. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Правоведение".

Со 2 апреля 2021 года – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).

7 февраля 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения по делу о земельной коррупции. Оленича арестовали с возможностью внесения залога в сумме 15 млн гривен. 21 февраля стало известно, что Петр Оленич освобожден из-под стражи под залог.

Алексей Мушта — заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство".

Юрий Леонов — заместитель директора КП "Спецжилфонд". Процедурно будет уволен процедурно уволен будет от завтрашнего числа (14 марта).

Михаил Терентьев — депутат Киевсовета, глава земельной комиссии, директора КП "Инженерный центр".

Родился 12 сентября 1985 года в городе Николаев Днепропетровской области. Окончил Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова в институт исторического образования, специальность "история", квалификация "Учитель истории и правоведения".

С 2020 года являлся депутатом Киевского городского совета (депутатская фракция "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко").

В феврале 2025 Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Михаила Терентьева. Ему инкриминируют участие в схемах по распределению земли в столице.

Игорь Долинский — директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений". Назначен на должность 27 мая 2019 года.

Владимир Шарий — директор КП "Спецжитлофонд". Родился в 1977 году. Окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана, получив квалификацию магистра. Окончил с отличием Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

Трудовой путь начал за студенческие годы в научно-производственном предприятии "Котек". После окончания университета работал самостоятельно как физическое лицо-предприниматель.

Член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Виктор Погребной — директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Житлоинвест". Имеет два высших образования и 10-летний опыт работы в отечественной банковской системе.

По данным Цент­ральной избирательной ко­мис­­сии, в 2010 г. Виктор Погребной являлся членом Партии регионов и был избран депутатом сельского совета Лесников в Киево-Свя­то­шинском районе, пишет Деловая столица.

Валентина Святина — заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры.

Юрий Бахмат — генеральный директор Коммунального объединения "Киевзеленстрой". Родился 23 ноября 1986 в городе Бобровица Черниговской области. В 2009 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, получил полное высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра по правоведению, юристу.

Распоряжением Киевского городского головы от 19 октября 2023 года № 1012 Юрий Бахмат назначен на должность Генерального директора КО "Киевзеленстрой".

Руководитель Киевзеленстроя Юрий Бахмат со своим заместителем систематически получали миллионные откаты от подрядчиков. В настоящее время трое из шести участников схемы находятся под стражей, сообщает Офис генпрокурора.

6 марта в служебных помещениях коммунального объединения "Киевзеленстрой" прошли обыски. Государственное бюро расследований задержало Бахмата.

Алексей Лукаш — первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя".

Алексей Лукаш был назначен первым заместителем гендиректора "Киевзеленстроя" 29 августа 2024 года. Кроме того, он работал в Коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района столицы.

6 марта, в Киеве в ходе совместной операции Службы безопасности Украины и Национальной полиции Лукаш был задержан вместе с Юрием Бахматом. Они находятся под стражей.

Александр Гора — заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутат Ирина Кормышкина, известная незаконным обогащением, подала заявление о сложении мандата.