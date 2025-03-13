Долетел почти до Одессы? Радары зафиксировали загадочный частный рейс (фото)

Он направлялся на Кипр

В небе над Украиной в очередной раз радары зафиксировали загадочный пассажирский рейс. На этот раз самолет якобы долетел почти до Одессы.

Об этом свидетельствуют данные портала flightradar24, по которым самолет C56X вылетел 1 марта из Молдовы и направлялся в Кипр. Появление бортов, вероятнее всего, объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь самолеты над Украиной не летают.

Точные данные полета на портале не указаны, это был частный рейс. Однако, следя за маршрутом самолета, видно, что он якобы пересек закрытое воздушное пространство Украины.

Борт C56X вылетел из Международного кишиновского аэропорта примерно в 17:00, направляясь в Кипр, примерно в 17:20 он, по данным портала, залетел на территорию Украины. Приземлился самолет около 19:00 в аэропорту Пафос, Кипр.

Отметим, что с февраля 2022 г. в Украине закрыто воздушное пространство. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют гражданские воздушные борта над территорией разных регионов Украины. Это объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением.

Причин может быть несколько – передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приема сигналов, перебои в работе системы GPS. Кроме того, это может быть связано с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неподалеку от Днепра мог пролететь пассажирский самолет.