Почему уволили генерал-майора Красильникова во время отступления из Курской области и что известно о военачальнике

Генерал-майор сейчас находится в батальоне резерва

Дмитрий Красильников, командующий Оперативным командованием "Север" был уволен с должности. Данное решение продиктовано кардинальными изменениями в системе управления ВСУ и никак не связано с ситуацией в Курской области.

Об этом сообщил спикер Генштаба Дмитрий Лиховий в комментарии "Суспільному". На данный момент рассматривается вопрос о назначении Красильникова на другую должность, "в соответствии с уровнем его знаний и опыта".

"В связи с кардинальными изменениями в системе управления Вооруженных Сил Украины большое количество офицеров переводится и назначается на другие должности. Поэтому, с целью недопущения ухудшения его положения и прав по денежному обеспечению, генерал-майор Дмитрий Красильников временно выведен в резерв", — заявил Лиховий.

Данное решение было принято около 4 месяцев назад и на данный момент он находится в батальоне резерва. О его новом назначении будет сообщено отдельно.

Что известно о генерал-майоре Дмитрии Красильникове

Дмитрий Сергеевич Красильников родился 3 июля 1978 года. В 1995 году поступил в Одесский институт сухопутных войск . После выпуска его распределили в 95-ю десантно-штурмовую бригаду.

В 2012 году поступил в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Красильников принимал участие в освобождении Торецка, в Дебальцевской операции, возглавлял 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области.

Он получил звание бригадного генерала указом президента Украины от 10 декабря 2021 года.

В начале полномасштабного вторжения оборонял Харьковщину и Горловское направление Донбасса. В 2022 году двое суток отбивался от непрерывного штурма оккупантов и не пустил российскую армию в Харьков из Луганской области.

Президент 28 февраля 2022 года наградил воинское звание Героя Украины и орденом "Золотой Звезды".

13 марта 2023 года назначен командующим Оперативного командования "Север".

Красильников получил звание генерал-майора 24 августа 2023 года.

Напомним, об увольнении Красильникова в ночь с 11 на 12 марта сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своей Facebook-странице. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Сырский уволил Красильникова несмотря на позицию командующего Сухопутных войск Драпатого.

Красильников подтвердил эту информацию, но сказал, что причины увольнения ему не известны, а сам приказ был подписан 7 марта.

Также по словам Красильникова, на его место уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар, который ранее занимал должность заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские военные не прекращают попыток проникнуть на территорию Украины малыми группами через границу Сумской области.