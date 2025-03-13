"У США нет плана по Украине, а РФ и Беларусь хотели задушить": главные заявления дуэта Путина с Лукашенко
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В ходе беседы они должны подписать определенный "пакет документов"
В четверг, 13 марта, в Москве проходит встреча российского президента Владимира Путина с самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Оба уже успели сделать ряд острых заявлений, в том числе и о войне в Украине.
Информация об этом появилась в российских пропагандистских пабликах в Telegram. Также было опубликовано видео встречи Путина и Лукашенко.
Известно, что они в ходе беседы подпишут определенный "пакет документов". Также затем Лукашенко ожидает ряд других мероприятий, которые "предусмотрены его официальным статусом". "Телеграф" следит за ситуацией и публикует главные заявления "лидеров".
Заявления Путина
- Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами;
- Лукашенко завтра выступит в Совете Федерации;
- В сфере экономики у России и Белоруссии всё развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности;
- Путин ждёт президента Белоруссии 9 мая в России.
Заявления Лукашенко
- Когда РФ достанет свои козыри, можно будет договориться о завершении войны;
- На Россию "не нажать" по вопросу урегулирования в Украине, США нажали на Киев;
- У США нет плана по урегулированию в Украине, они пока зондируют почву;
- Путин сегодня-завтра обсудит с посланцами Трампа вопрос перемирия в Украине;
- Курская область будет окончательно освобождена в течение буквально нескольких дней;
- Беларусь в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от России;
- Россию и Беларусь хотели задушить, но они будут жить, нужны время и настойчивость.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве приземлился самолет со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. У него запланированы переговоры с Путиным.