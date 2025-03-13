"У США нет плана по Украине, а РФ и Беларусь хотели задушить": главные заявления дуэта Путина с Лукашенко

В ходе беседы они должны подписать определенный "пакет документов"

В четверг, 13 марта, в Москве проходит встреча российского президента Владимира Путина с самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Оба уже успели сделать ряд острых заявлений, в том числе и о войне в Украине.

Информация об этом появилась в российских пропагандистских пабликах в Telegram. Также было опубликовано видео встречи Путина и Лукашенко.

Известно, что они в ходе беседы подпишут определенный "пакет документов". Также затем Лукашенко ожидает ряд других мероприятий, которые "предусмотрены его официальным статусом". "Телеграф" следит за ситуацией и публикует главные заявления "лидеров".

Заявления Путина

Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами;

Лукашенко завтра выступит в Совете Федерации;

В сфере экономики у России и Белоруссии всё развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности;

Путин ждёт президента Белоруссии 9 мая в России.

Заявления Лукашенко

Когда РФ достанет свои козыри, можно будет договориться о завершении войны;

На Россию "не нажать" по вопросу урегулирования в Украине, США нажали на Киев;

У США нет плана по урегулированию в Украине, они пока зондируют почву;

Путин сегодня-завтра обсудит с посланцами Трампа вопрос перемирия в Украине;

Курская область будет окончательно освобождена в течение буквально нескольких дней;

Беларусь в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от России;

Россию и Беларусь хотели задушить, но они будут жить, нужны время и настойчивость.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве приземлился самолет со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. У него запланированы переговоры с Путиным.