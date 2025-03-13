Starlink стал "кровью" украинских военных: ИИ рассказал, как спутниковый интернет меняет ход войны

Starlink стал единственным надежным способом связи для военных

В Украине и за ее пределами в последнее время активно обсуждают тему спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Эта система стала не просто технологическим прорывом, а и настоящей артерией для ВСУ в борьбе с агрессией РФ.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, почему Starlink столь важен для украинских военных. Он также разобрал ключевые аспекты, которые делают систему незаменимой на фронте.

Всего ИИ смог насчитать семь преимуществ и недостатков "Старлинк" на фронте и рассказал, почему Россия бессильна против него.

Связь там, где ее нет

С начала полномасштабного вторжения Россия целенаправленно уничтожает украинские коммуникационные сети – от вышек мобильной связи до кабельных линий. Starlink стал единственным надежным способом связи для военных.

По данным украинских официальных лиц, в 2023 году в стране могло работать порядка 42 тысяч терминалов "Старлинк". Они обеспечивали связь не только для военных, но и для гражданских служб.

На фронте, где традиционные сети недоступны, системы дают возможность командирам координировать действия, даже находясь в окопах или отдаленных деревнях.

Starlink как глаза и уши ВСУ

Системы "Старлинк" активно используются военными для работы БПЛА – от разведывательных до ударных.

Спутниковый интернет обеспечивает передачу видеопотока в реальном времени и дает возможность операторам дронов видеть позиции противника, а также передавать координаты артиллерии.

К слову, в боях за Бахмут в 2023 году украинские БПЛА, подключенные к "Старлинк", помогали обнаруживать российские укрепления. Это дало ВСУ тактическое преимущество.

Почему Россия бессильна против Starlink

Российские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы заглушить связь ВСУ. В свою очередь Starlink, благодаря низкоорбитальным спутникам и шифрованию сигнала, устойчив к таким атакам.

Отмечается, что в мае 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил, что Россия усилила попытки препятствовать Starlink на северном фронте возле Харькова, но система выдержала благодаря обновлениям от SpaceX. Такая стойкость и делает систему уникальным инструментом в этой войне.

Координация в реальном времени

Starlink позволяет украинским военным обмениваться данными мгновенно — от текстовых сообщений до карт и приказов.

К примеру, в ходе контрнаступления в 2023 году на юге Украины терминалы Starlink, которые были спрятаны в бронетехнике и командных пунктах, обеспечивали связь между подразделениями, когда радиостанции испытывали помехи.

Почему без Starlink "фронт развалится"

Совсем недавно Илон Маск заявлял, что "Starlink — это основа украинской армии" и если он отключит его, то "линия фронта ВСУ развалится". Хотя такие слова вызвали бурную реакцию, ИИ считает, что они подчеркивают реальность. Это связано с тем, что Украина на сегодняшний день не имеет альтернативы этой сисиетме.

Хотя и ведутся разработки собственных систем связи, Starlink остается самым быстрым и надежным решением.

Зависимость от Маска и США

Важность Starlink имеет и обратную сторону – зависимость от частной компании и ее владельца. В 2022 году компания Маска изначально сама финансировала терминалы, а уже с лета 2023 года Пентагон взял на себя эти расходы.

В то же время, решение Маска ограничить использование Starlink для наступательных операций (например, в Крыму в 2022 году) вызвало критику в Украине.

Можно сказать, что технология, которая спасает жизнь, тоже зависит от внешних игроков.

Российский "пиратский" Starlink

Зимой 2024 года украинская разведка подтвердила, что россияне стали использовали тысячи терминалов Starlink в оккупированных районах, покупая их через посредников в третьих странах. Этот момент усложнил задачу на фронте, поскольку противник получил доступ к такой же технологии.

При этом, SpaceX блокирует "пиратские" терминалы, когда обнаруживает их, и это явилось еще одним доказательством незаменимости Starlink в войне.

Вывод

Для украинских военных система Starlink – это не просто связь, а стратегический инструмент, влияющий на ход войны. При этом зависимость от одной компании напоминает о необходимости искать собственные решения.

Как сказал министр Федоров, "Starlink — это кровь нашей коммуникационной инфраструктуры". И эта "кровь" продолжает течь, поддерживая борьбу Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск заявил, что украинская армия критически зависит от Starlink, и без него "весь фронт рухнет". Он также призвал ввести санкции против топ-10 украинских олигархов, заявив, что это якобы остановит войну.