Нужен ли мужчине военный билет для выезда за границу

Пересечь границу могут только отдельные категории украинцев

Во время действия военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, имеющих право пересекать государственную границу.

"Телеграф" рассказывает, что для подтверждения права на выезд за границу мужчинам призывного возраста необходимо предоставить документы, подтверждающие их принадлежность к категории лиц, которым разрешен выезд. Это могут быть:

Документы, подтверждающие непригодность военной службы по состоянию здоровья (так называемый "белый билет"). Владельцы таких документов могут выезжать за границу, если они сняты с воинского учета.

Документы, подтверждающие наличие трех и более детей младше 18 лет.

Документы, подтверждающие определённую отсрочку от мобилизации.

Документы, подтверждающие постоянное жительство за границей или наличие разрешения на постоянное жительство в другой стране.

С июля 2024 года для выезда за границу мужчинам необходим военно-учетный документ. Так, пограничники могут потребовать предъявить:

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

документ, подтверждающий увольнение или отсрочку от военной службы;

документы о непригодности к службе (при наличии).

В случае отсутствия военного билета и определенных документов, мужчину не выпустят за пределы Украины, даже если он подпадает под категорию лиц, имеющих право на выезд. Поэтому важно предварительно подготовить все необходимые документы и проверить их актуальность.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в 2025 году. Кабинет Министров Украины утвердил расширенный перечень категорий украинцев, которым разрешено пересекать государственную границу без согласия профильного министерства или ТЦК и СП.