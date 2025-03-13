В Киевраде на фоне скандала с Кличко заблокировали трибуну

Депутаты заблокировали заседание, после чего Кличко объявил о согласительном совете

Заседание Киевского городского совета 13 марта окончилось скандалом. Депутаты от фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну. Это произошло после того, как провалилось голосование за включение в повестку дня обращения к президенту по поводу притеснений оппозиции.

Согласно онлайн-трансляции заседания, предложение не набрало нужного количества голосов. Поэтому представители "ЕС" прибегли к блокированию. Мэр Виталий Кличко был вынужден объявить перерыв в заседании. Сейчас секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко проводит согласительный совет по урегулированию ситуации.

Председатель комитета Общественной Рады КГГА Дмитрий Калько в комментарии Новости.Live объяснил причины инцидента: "На данный момент трибуна была заблокирована фракцией "ЕС", как и в прошлый раз. На сколько я понял, это случилось из-за того, что Киевский городской совет не хочет выполнять ультиматум Петра Порошенко, который заключается в декларативном обращении к Верховной Раде относительно не преследований политических и так далее".

По словам Калько, политические требования крупнейшей фракции горсовета создают препятствия для нормальной работы представительного органа территориального общества, особенно в условиях военного положения. Он считает, что подобные действия блокируют исполнение Киевсоветом своих конституционных обязанностей.

скриншот с видео

скриншот с видео

Это все происходит на фоне одного из самых масштабных коррупционных скандалов в Киевском городском совете. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко анонсировал ряд громких увольнений топ-чиновников различных департаментов и подразделений КМВА, а также коммунальных предприятий. Среди уволенных, в частности, фамилии заместителя Кличко Петра Оленича, заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушты, заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова и другие.

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