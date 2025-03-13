Лукашенко показал на карте, откуда якобы готовится перемирие в присутствии Путина

У России есть козыри, говорит Лукашенко.

Переговоры Лукашенко и Путина начались с заявлений белорусского лидера насчет окончания войны в Украине. По словам Лукашенко, у России есть "большие козыри" в ситуации в Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся тогда, когда Москва "их достанет".

"Когда РФ достанет свои козыри, можно будет договориться о завершении войны", — заявил Лукашенко. Его слова цитируют русские пропагандистские СМИ.

Во время встречи с Путиным Лукашенко также выразил мнение, что "Украина скорее всего не согласится на перемирие". Правда, он не объяснил, почему так считает.

Белорусский глава утверждал, что у США нет четкого видения, как завершить конфликт: "Могу с абсолютной уверенностью сказать, что у американцев нет ни одного плана по украинскому конфликту — ни одного".

По мнению Лукашенко, на Россию "не надавить" на урегулирование в Украине, поэтому Соединенные Штаты нажали на Киев. В ходе переговоров с Путиным Лукашенко также заявил, что Вашингтон лишь "зондирует почву" по ситуации в Украине.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Лукашенко высказался по поводу мирных переговоров. Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с присутствием миротворческих сил стран Европейского Союза.