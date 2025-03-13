По всей Украине объявляли воздушную тревогу: какая была угроза

Существовала угроза запуска ракет

Воздушная тревога была объявлена после обеда 13 марта на всей территории Украины. Причиной называют взлет МИГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

Об угрозе написали на телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ в 12:37. "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Взлет самолета с аэродрома "Саваслейка" имеет боевые характеристики, сообщали в ПВО Львовщины и призывали спускаться в укрытие. По состоянию на 12.48 пуски ракет не фиксировались, сообщают мониторинговые паблики. Позже сообщили, что борт развернулся и улетает назад, однако эта информация не подтверждена. В 12:52 объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза прошла.

МиГ-31К является модифицированной версией советского сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, приспособленного специально для запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эта модификация может нести одну ракету Х-47М2 "Кинжал" на внешней подвеске. МиГ-31К разгоняется до скорости 2,83М (около 3400 км/ч), что позволяет ракете набирать гиперзвуковую скорость сразу же после отделения от носителя.

"Кинжал" (Х-47М2) — российская аэробалистическая ракета, развивающая скорость до 10М (свыше 12000 км/ч). Дальность поражения составляет около 2000 км, что позволяет запускать ее с территорий России или Белоруссии. Высокая скорость и маневренность ракеты затрудняют ее перехват системами противовоздушной обороны. Боеголовка может нести заряд весом до 500 кг. Точность поражения цели – до 10 метров, что делает "Кинжал" чрезвычайно опасным оружием для критической инфраструктуры и военных объектов.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне заявили, что запустили "Кинжал" из истребителя Су-34. Впрочем, со временем они сами опровергли эту информацию.