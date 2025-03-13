В Украине подтвердили новый факт расстрела воинов ВСУ россиянами: где на этот раз

Это часть их тактики

Расстрел украинских военных произошел на территории Курской области. В соцсетях появилось видео, на котором российские военные казнят безоружных украинских военнопленных. На кадрах видны по меньшей мере пять погибших бойцов.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что подобные действия русских военных являются военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права.

В ответ на эти события Омбудсман направил официальные письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста с требованием зафиксировать факт преступления. Украина настаивает на том, что виновные в этих действиях должны быть наказаны по всей строгости международного законодательства.

Этот случай – не первое подобное преступление русской армии. Ранее уже фиксировались случаи убийства украинских военнопленных после их попадания в плен. Такие действия нарушают Женевские конвенции и другие международные нормы по обращению с военнопленными.

Если вам известна какая-либо информация об этом преступлении, Омбудсман Украины призывает уведомлять об этом горячую линию по номеру 0800 50 17 20.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне в Курщине расстреляли украинских военнопленных. Предварительно от рук российских военных погибли воины из 82 бригады.