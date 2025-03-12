Что сейчас происходит в Судже: Сырский поделился подробностями

Подразделения Сил обороны, в случае необходимости, отходят на более выгодные рубежи

В пригородах Суджи и окружающих районах операционной зоны группировки "Курск" продолжаются ожесточенные бои и ведутся активные боевые действия. Противник привлекает штурмовые подразделения десантников и спецназовцев с целью прорыва нашей обороны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российские войска уже понесли и продолжают нести на Курщине значительные потери.

Враг прикладывает огромные усилия и не жалеет личного состава для того, чтобы вытеснить украинских военнослужащих с Курской области РФ и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

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"В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи", — заявил главнокомандующий ВСУ.

По состоянию на 18.00 12 марта, на Курском направлении наши войска отразили восемь штурмовых действий противника.

"Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", — подчеркнул Сырский.

Ситуация в Судже на карте

Информацию о том, что полного выхода ВСУ из Суджи не произошло, подтверждает и мониторинговое сообщество DeepState. Специалисты обновили свою карту, где показаны районы, за которые прямо сейчас идут бои. Они отмечены, как серая зона.

"Враг оказывает активное давление с востока и севера, реализуя весь собранный ресурс в течение длительного времени… Ситуация остается тяжелой. Силы Обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага", — говорят в DeepState.

Что известно об операции в Курской области

Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области, однако в результате российских контратак часть территории была потеряна.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из них: безвозвратные — более 22,2 тыс., санитарные — 31,8 тыс., пленные — 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти полторы тысячи дронов.

Российская авиация осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области и в результате авиаударов по городу Суджа, этот населенный пункт почти полностью разрушен.

В марте российские войска сумели добиться успехов в продвижении в Курской области. В Институте изучения войны считают, что именно решение Белого дома по прекращению обмена разведданными с Украиной могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал Дмитрий Красильников, командующий Оперативным командованием "Север" уволен с должности. Такая информация появилась в публичном пространстве после новостей о возможном выходе ВСУ из Курской области.