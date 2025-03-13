Зеленский подробно ответил на реакцию Кремля о переговорах: что требует Украина

Переговоры в Саудовской Аравии: Зеленский озвучил ключевые результаты.

Украинская делегация провела встречу с представителями США в Саудовской Аравии, где обсудили вопросы безопасности, оборонную поддержку и перспективы мира. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к быстрому движению к завершению войны, однако Россия пока не ответила на предложения.

Как сообщает Владимир Зеленский на своей официальной странице, переговоры были конструктивными, и Украина продолжит сотрудничество с международными партнерами, чтобы приблизить мир. Стороны обсудили оборонную помощь и помощь разведданным, вопросы безопасности и контроль за возможными договоренностями.

Киев был готов к режиму "тишины" в небе и на море, однако американская сторона предложила расширить его и на сушу. Украина поддержала эту инициативу и ожидает ответа России.

Президент подчеркнул, что уже более суток нет содержательной реакции Кремля, что может свидетельствовать о нежелании Москвы завершать войну. В то же время, Зеленский выразил надежду, что давление США заставит Россию согласиться на мирные инициативы. Также он поблагодарил Саудовскую Аравию и наследного принца за организацию переговоров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что принятие решения о предложении 30 дней полного прекращения огня – это не подготовка к замораживанию войны с Россией. Украина согласилась с этим предложением, поскольку считает, что это может начать путь к полному завершению войны.