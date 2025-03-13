Кейт Миддлтон заставили покраснеть на вопросе о разрыве с принцем Уильямом

Кейт всегда сдержанно реагировала на личные вопросы

Кейт Миддлтон и принц Уильям состоят в браке более 13 лет и имеют троих детей. Несмотря на то, что в прессе появлялись слухи о сложном периоде в их отношениях, королевские супруги до сих пор вместе. В то же время еще до свадьбы был момент, когда Кейт и Уильям расходились.

Королевский эксперт Ричард Эден пишет в издании The Daily Mail, что в 2007 году Миддлтон и Уильям имели паузу в отношениях. В этот период 25-летняя Кейт посещала презентацию книги Саймона Себага Монтефиоре "Молодой Сталин". Она приходила туда со своей сестрой Пиппой Миддлтон и общалась с невесткой Монтефиоре, телеведущей Тарой Палмер-Томкинсон. В 2017 году женщины не стало.

Кейт Миддлтон в 2007 году, фото Getty Images

Тара была крестной дочерью короля Чарльза III. Она хорошо знала принца Уильяма с детства и решила поговорить о его разрыве с Кейт. Тара спросила Кейт, как у нее дела, на что она ответила, что все хорошо и покраснела. Тогда телеведущая сказала: "Видимо, это так тяжело", на что ответ Миддлтон был лаконичным: "Действительно, все в порядке". Будущая принцесса дала понять, что она не хочет обсуждать эту тему.

Миддлтон расставалась с Уильямом в 2007 году, фото Getty Images

Эден пишет, что тогда Миддлтон произвела на него впечатление жесткого человека, который не будет рассказывать то, что не хочет. Также уже тогда было видно, что Кейт умеет поддерживать светские разговоры, не раскрывая при этом личного. Через несколько месяцев после этого случая Кейт помирилась с Уильямом. Так они состоят в браке и по сей день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о вероятной любовнице принца Уильяма. Это представительница британской элиты.