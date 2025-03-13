"Аскорбинка подешевела": что реально даст снижение цен на лекарства и чего ждать тяжелобольным

Не только цена на лекарства является проблемой в Украине, есть просто недоступные препараты

За последние недели были введены в действие правительственные решения и приняты законодательные изменения, которые должны снизить цены на лекарства. По крайней мере, такого эффекта ожидают их авторы. Игроки фармацевтического рынка воспринимают нововведения скептически, прогнозируя дестабилизацию рынка лекарственных средств, ограничение доступа к препаратам для лечения тяжелых и редких болезней, а в долгосрочной перспективе — подорожание медикаментов. Представители пациентского сообщества более осторожны в оценках, хотя и признают определенные риски предложенных государством изменений, но имеют собственные предложения по улучшению ситуации.

"Телеграф" поговорил о нововведениях и первых результатах с Инной Иваненко — исполнительным директором Благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет 39 общественных организаций и представляет интересы 4,5 млн. пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В перечне и без того дешевая аскорбинка

- В середине февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о комплексе мер, призванных обеспечить снижение цен на медицинские препараты через регуляцию со стороны государства. С 1 марта, в частности, на 30% должна была подешеветь сотня препаратов – произошло ли это?

- Мы проанализировали цены на сайте tabletki.ua и можем констатировать, что да, национальные производители снизили цен на топ-100 препаратов, как это было прописано в решении СНБО. Но интересная деталь, на медикаменты, не вошедшие в перечень, наоборот, они немного повысили цены, и таким образом, думаю, сбалансировали свои расходы. К примеру, капли от заложенности носа одного из производителей, который есть в списке, подешевели, тогда как спрей этой же марки, которого нет, подорожал. При этом мы увидели незначительный (на 10%) рост стоимости на иностранные лекарственные средства. В целом об этом списке следует сказать, что в него вошли и так недорогие препараты. В частности, все шутили, что подешевеет аскорбинка, стоимость которой всего 7 гривен. А средняя цена лекарств в этом списке – жаропонижающих, обезболивающих, препаратов против простуды, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний — 115 гривен.

Это была быстрая ручная инициатива. Но в законе и в решении СНБО прописаны более сложные шаги, которые должны повлиять на снижение цен. Посмотрим, как они сработают. Один из таких – реферирование и декларирование цены на лекарственные средства, то есть их формирование в зависимости от цен в европейских странах.

В перечень включили и так доступные лекарства

– На какие страны будет ориентироваться Минздрав при определении стоимости препаратов?

– Это будут Польша, Словакия, Чехия, Латвия, Венгрия, Молдова, Румыния и Болгария, то есть страны с действительно умеренными ценами на препараты. Перечень определен в проекте постановления Кабмина "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства", который находится на общественном обсуждении. А расчеты будут проводиться таким образом: берутся четыре самые низкие цены на препарат в референтных странах, отбрасывается наименьшая и на основе оставшихся трех выводится средний показатель. Это будет предельная референтная цена для Украины. И таким образом мы выйдем на приближенную к европейским странам стоимость медикаментов.

В соцсетях на перечень лекарств, на которые производители снизили цены, украинцы реагируют бурно

- То есть это предложение от министерства вы оцениваете как положительное?

– Вот так на весь ассортимент препаратов реферирует цены только Молдова. Европейские страны делают это только на лекарства, проходящие по программам возмещения (реимбурсации). Это нормально. Увидим, как система сработает у нас, как повлияет на пациента, а это покажет только реальная ситуация в аптеках, когда эта инновация будет введена. Как тогда отреагирует рынок, уйдут ли какие-нибудь препараты с него или нет. Поэтому пока я не берусь оценивать, хорошо или плохо реферировать цены на свободном аптечном рынке, это можно будет сделать позже.

В шутку аскорбинку и корвалол украинцы называют столпами медицины

– В Украине такого опыта реферирования цен на лекарства до этого не было?

Да, на весь рынок эта процедура вводится впервые. До этого реферирование цен применялось только в рамках программы "Доступные лекарства" для реимбурсации (частичного или полного возмещения стоимости лекарств, отпущенных по рецепту за счет Госбюджета — Авт. ) Так это и в Европе работает. Все возмещаемые препараты, соответственно, реферируются с другими странами, но это 70% рынка аптечных препаратов. А в Украине всего 7%. И на эту долю лекарств цены будут реферироваться по-прежнему, а на остальные, не вошедших в программу "Доступные лекарства", а их много, реферирование будет происходить по новой процедуре.

Обеспечение квотирования – под вопросом

- Кроме того, в последние дни зимы был подписан президентом, а 1 марта вступил в силу Закон Украины № 4239-IX (регистрационный номер 11493 ) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения". Его долго обсуждали, критиковали представители фармацевтического сообщества. По вашему мнению, действительно ли в нем заложены определенные риски? И эффект может быть обратным – не снижение цен и доступность лекарств, а их подорожание и исчезновение с полок определенных позиций?

- В закон была внесена правка от Юлии Тимошенко, я бы сказала, не очень адекватная. В соответствии с ней будут введены квоты для дистрибьюторов, то есть компаний, которые закупают лекарства у украинских производителей или у импортеров, и поставляют их в аптечную сеть. Это, по мнению народной депутатки, нужно было сделать, потому что, по ее утверждению, два крупных дистрибьютора, которые у нас есть, монополизировали рынок, злоупотребляют этим положением и именно они "накручивают" цены. Хотя это не доказано, по крайней мере, Антимонопольный комитет с такими заявлениями не выходил. И предлагалось, чтобы каждый производитель или импортер продавал дистрибьютору не более 20% от прошлогодних объемов продаж своих препаратов. Таким образом, это должно стимулировать других дистрибьюторов брать препараты и распространять. То есть позиционируется, что эта норма должна разбить монополию, но как она действительно сработает, мы не знаем.

Законом предусмотрено квотирование для производителей и импортеров

Поскольку именно эта идея с квотированием много месяцев проталкивалась и лоббировалась, создается впечатление, что за этим что-то стоит. Возможно, есть некая компания, которую хотят завести на рынок. В Украине на сегодняшний день зарегистрировано 300 дистрибьюторов, но реально действенных и мощных – два. В начале полномасштабной войны уже была попытка подключить и других дистрибьюторов к обеспечению потребностей аптекарской сети, но идея провалилась. Поэтому и сейчас есть опасения, что другие игроки могут просто не справиться с объемами, ведь на них придется 60% лекарств, если по 20% заберут эти две компании. В дискуссиях, которые шли вокруг этой правки, мы объясняли Юлии Владимировне, что это может оставить аптеки без лекарств. В результате в конечный вариант закона вошел немного смягченный вариант нормы. А именно: если не будут способны мелкие дистрибьюторы забрать продукцию, то производители или импортеры лекарства могут продать более 20% той фирме, которая способна это сделать.

Однако производители и импортеры говорят, что не знают, как ее операционализировать. Должны ли они обойти всех трехсот дистрибьюторов и предложить лекарственные средства и подождать, примут ли они в работу их по 20-процентной квоте или нет. А потом обращаться к тем, кто точно возьмет, потому что все время закупал продукцию и поставлял в аптеки. То есть, как применить на практике это требование, никто не знает. И это непонимание – это тоже большая угроза. Ведь производители или импортеры могут сказать, что им лучше вообще ничего не делать, чем нарушать закон, стараясь не остановить обеспечение лекарствами аптек.

– Представители фармбизнеса и аптечного сообщества приводят еще и другие минусы закона. В частности, включение в Национальный каталог лекарств только препаратов, по которым выполнено требование в цене. И это, по их словам, может привести к исчезновению определенных лекарств и т.п. Действительно ли существует такая угроза?

- Сейчас продолжаются совещания, консультации по этому поводу на уровне Минздрава и с участием заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук. Все заявления о том, что мы не сможем выполнить условия, уйдем с рынка, тщательно изучаются и ищутся варианты, как сделать так, чтобы все продолжали работать, а цены снижались. Я скептически отношусь к этой шумихе, потому что цены даже на отечественные лекарства у нас очень высокие. Производители за 2024 год подняли их в среднем на 130%, то есть рост быстрее инфляции. Да и увеличение цены происходит на каждом этапе, потому что есть производитель или импортер, есть дистрибьютор, есть аптека – все хотят зарабатывать, а платить должны мы с вами. К тому же у нас аптеки тоже монополисты, ведь продавать лекарственные средства можно только у них. При том что в Европе определенные препараты можно купить на заправках и супермаркетах. Поэтому здесь большой комплекс факторов, который влияет на конечную цену. Но учитывая ситуацию, все-таки государственное регулирование актуально.

Параллельный импорт как один из вариантов

— Вы упомянули о лекарствах для тяжелых заболеваний, которые обычно дорогие, и снижении их стоимости только в перспективе. При этом достаточно ли их на рынке?

- С такими группами препаратов действительно есть две сложности. Первая проблема – стоимость, я уже упоминала, что затраты на лекарства, применяемые для лечения онкологии, например, это сотни тысяч гривен. Это неподъемные суммы, ведь пациенты вынуждены покупать их за свой счет, потому что государство обеспечивает только первую линию терапии, то есть такие базовые лекарственные средства. Но когда речь идет об агрессивных формах болезни, онкологии легких, меланоме, различных видах рака груди, и есть потребность во второй, третьей линиях лечения, для которых применяются инновационные препараты, то эти лекарства недоступны. И такую дорогостоящую терапию должно тоже оплачивать государство.

Но для этого есть два препятствия. Первая – недостаточный ресурс государственного бюджета. Вторая – механизм закупки этого лекарства. У нас он прописан и отвечает лучшим международным практикам. Это договоры управляемого доступа, они заключаются в том, что государство ведет переговоры с производителями инновационных лекарственных средств по цене. Информация о ней закрыта и не доступна другим странам, чтобы не было давления на фармкомпании с их стороны. Но процесс настолько медленный, что за три года работы с применением договоров управляемого доступа было заключено всего 14 таких договоров. При этом только два из них на препараты – один для лечения онкологии, другой – спинальной мышечной атрофии (СМА) – являются новейшими для Украины, другие уже закупались через централизованные закупки. А в очереди десятки препаратов!

Процесс заключения договоров управляемого доступа для лечения редких заболеваний медленный

Вторая проблема с лекарством для тяжелых заболеваний – наличие препаратов на рынке. Например, сейчас много детей с разными расстройствами, среди которых гиперактивность, дефицит внимания и т.п., для лечения которых назначают терапию. Но рекомендуемые препараты просто отсутствуют в аптеках. В то же время у нас есть "серые" аптеки, которые ввозят такие препараты, даже не зарегистрированные в Украине, продают через телеграмм-каналы. Конечно, это риск, ведь неизвестно, не были ли нарушены правила транспортировки и хранения, не подделка ли это. Но люди покупают из-за безвыходности, или пытаются сами провезти через границу. Идут на такое, потому что нужно лечить детей.

– Для решения вопроса доступности лекарства, что нужно было бы измененить в законодательстве?

- Мы рассматриваем как вариант – введение параллельного импорта в том числе и для аптечных закупок (на сегодняшний день он действует для государственных и госпитальных закупок – Авт. ), который работает в европейских странах – членах ЕС и в Грузии. Простыми словами, это возможность официально ввозить лекарственные средства из стран, где они стоят дешевле без согласия официального представителя производителя, но с соблюдением всех норм качества и безопасности. При этом импортировать можно даже в иностранной упаковке, но важно обеспечить украинскую инструкцию к препарату. И это должно повлиять на общую ситуацию на рынке, создать конкуренцию, ведь в Европе стоимость некоторых препаратов на 70-80% ниже, чем мы видим в украинских аптеках, а иногда стоимость отличается в разы! К примеру, препарат для лечения детских расстройств психики с действующим веществом Метилфенидат в Украине продают за 4900 грн/упаковка, тогда как в Испании в 3,6 раза дешевле, то есть за 1350 грн.

На наш взгляд это суперклассный инструмент снижения цен в аптечной сети, доказавший свою эффективность в других странах. Я не говорю, что это будет колоссальный процент попадающих в Украину препаратов, скорее это будет точечные позиции. Тем не менее, механизм параллельного импорта поможет пациентам с тяжелыми и редкими заболеваниями получить доступ к нужным препаратам и нормально жить.

В Минздраве продолжаются консультации по ценообразованию на лекарства

- Если суммировать, какие бы вы выделили основные шаги, которые могут оказать реальное влияние на ценовую политику аптек?

- Нам необходимо расширять перечень лекарств, подлежащих реимбурсации (возмещению) по программе государственных гарантий медицинского обслуживания. Это ведь тоже эффективный механизм снижения цены. Производитель может пойти на это, потому что понимает, что имеет прогнозируемый доход на год вперед, поскольку пациенты с хроническими заболеваниями в любом случае пойдут в аптеку, а он получит компенсацию полную или частичную. И этот пункт находится в решении СНБО, что будет иметь положительный эффект.

Кроме того, ввести параллельный импорт для аптечного сектора и стимулировать естественную конкуренцию, потому что напомню, что мы вторые после Молдовы, входим в эксперимент с реферированием цены на лекарства. Все-таки это такой… ручной вариант. Плюс – снижение барьеров для вхождения на украинский рынок лекарств, производимых в странах со строгими регуляторными юрисдикциями, такими как Канада, Япония, Швейцария и другие. То есть, если у них определенные препараты разрешены для использования, не стоит проводить при регистрации в Украине "даблчек", тратить на повторную проверку время, средства и ресурсы. Ведь мы доверяем соответствующим институциям этих стран, поэтому должны упростить процедуру. И когда производители будут видеть, что украинский рынок открыт, сюда легко попасть и работать, это также повлияет на доступность препаратов.