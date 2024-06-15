Правильно ответят единицы: как на самом деле звали Александра Олеся и Панаса Мирного

Им пришлось печататься под псевдонимами

Александр Олесь и Панас Мирный, — это имена, смутно знакомые по школьной программе даже тем, кто далек от литературы. Но немногие знают, что на самом деле эти драматурги звались иначе. "Телеграф" разобрался подробнее в этом вопросе.

Александр Олесь родился в Белополье на Харьковщине в 1878 году, и звался при рождении он Александр Кандыба. С рождения он любил читать, хорошо знал творения Шевченко, Кулиша и Вовчка, а первые стихи начал печатать во время учебы в хлеборобской школе под Харьковом. После 30-летия он работал ветеринарным врачом в Киеве и уже активно сотрудничал с издательствами. После 40-летия он выехал в Европу, собирал деньги на помощь страдающим от голодомора украинцев, возглавлял Союз украинских журналистов. В 65 лет умер в Праге, и через много лет был перепохоронен в Киеве.

Олесь известен такими стихами и сборками как "З журбою радість обнялась", "Чужиною", "Перезва", "Кому повім печаль мою", "По дорозі в казку", "Над Дніпром", и т.п. Особенно близки его работы сейчас будут тем, кто вынужден был выехать из Украины и жить за границей.

"З метою жить не те, що без мети. Мета знімає з плеч вагу велику і крила нам легкі дає. Сліпі з метою йдуть, як зрячі", — одна из лучших цитат Александра Олеся.

Панас Мирный. Этот прозаик и драматург родился в Миргороде в 1849 году и при рождении имел имя Панас Рудченко. С малых лет его окружала украинская культура, аутентичные песни и старший брат Иван, увлеченный идеями "шестидесятников". Сделав небольшую карьеру чиновника, Панас все больше хотел заниматься литературой, и начал публиковать свои произведения под псевдонимом Панас Мирный за границей в связи с цензурой против украинского слова в Российской империи.

Больше всего известны такие его творения как "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Повія", "Як ведеться, так і живеться", "Лимерівна", "Лихі люди", "До сучасної музи", "До братів-засланців". Также "прославился" он, высказав негодование из-за запрета имперскими властями почтения памяти Шевченко, — тогда разыскивали "политически подозрительную личность" Панаса Мирного, но настоящая личность его так и осталась в секрете до самой его смерти .

"Вся моя слава – Україна. Якби їй добра хоч на мачину зробив, то мені і була би слава, я більшої не хочу", — говорил Панас Мирный.

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