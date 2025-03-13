Не оплатил штраф от ТЦК: чем это чревато

Неуплаченные штрафы ТЦК влекут юридические последствия — о каких нюансах нужно знать

ТЦК может оштрафовать не только за неявку по повестке. Есть и другие поводы, в том числе необновление данных или порча военного билета. Также можно "попасть на деньги" в случае оформления электронного направления на ВЛК и неявке по нему в течение двух недель с даты осмотра.

Количество неуплаченных штрафов за нарушение правил военного учета в Украине растет рекордными темпами, свидетельствуют данные Опендатабота. С начала 2025 года открыто почти 10 тысяч производств из-за задолженности. "Телеграф" разбирался, чем грозит уклонение от штрафа.

Сумма штрафа и сколько времени заплатить

Нарушение правил военного учета карается штрафом, размер которого может составлять 17 — 25,5 тысячи гривен. Эту сумму необходимо оплатить в течение 15 дней. В случае неуплаты или отсутствия информации об обжаловании материалы передаются в исполнительную службу, а штраф автоматически удваивается. Обжаловать штраф можно в течение 10 дней.

Как узнать штраф от ТЦК бесплатно

Проверить наличие исполнительного производства можно онлайн в Автоматизированной системе исполнительного производства (АССП). Другой способ – заглянуть в Единый реестр должников. Увидеть неуплаченный штраф поможет и "Дия". В разделе "Услуги" будет высвечиваться "Совершение мер по штрафам за нарушение правил военного учета".

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко недавно сообщила, что посмотреть и даже оплатить штраф можно будет в "Резерв+". Пока для этого заканчивают необходимую законодательную базу. При добровольном признании вины сумма штрафа будет вдвое меньше. Штрафы будут видеть не только в Украине, но и военнообязанные за границей.

Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК

Кроме роста суммы штрафа исполнительная служба имеет право наложить арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество должника. В случае необходимости его будут изымать и пускать с молотка.

На что нужно обратить особое внимание

По словам адвоката Романа Кичко, в штрафе должно быть указано конкретное нарушение со ссылкой на соответствующий пункт и статью законодательства. Поскольку правил военного учета много, каждое нарушение оформляется отдельным постановлением, что может приводить к накоплению нескольких штрафов одновременно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об ответственности для работников ВЛК и ТЦК и СП. За некачественный медосмотр и коррупцию планируется ввести уголовную ответственность.