McDonald’s возвращает в меню любимые блюда украинцев, но не во всех областях (карта)

"Утреннее МакМеню" состоит из 4 позиций, но вкусы можно выбрать из списка

МакДональдс завтраки возвращаются в сеть ресторанов. В четверг, 13 марта, популярные позиции будут представлять в 6 городах Украины.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комментарий пресс-службы компании. Заказать завтраки можно с начала работы ресторана и до 10:30 в заведении и до 10:15 через МакДеливери в приложении Bolt Food.

В течение нескольких недель после появления утреннего меню в городе, доставку завтраков будет осуществлять Bolt Food бесплатно, но впоследствии она станет доступна через обе службы, предоставляющие услугу "МакДеливери" в Украине.

Позавтракать утренними блюдами уже могут клиенты во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле.

МакДональдс во Львове

МакДональдс в Луцке

МакДональдс в Тернополе

МакДональдз в Ивано-Франковске

МакДональдз в Яремче

МакДональдз в Ковеле

На "Утренне МакМеню" будут предлагать:

классические "МакМафины" с разными приложениями,

тосты с сыром,

роллы с яйцом и курицей, яйцом и свининой или яйцом, свининой и беконом,

новинки – "Двойной Чикер Фреш МакМафин" и тосты с сыром и беконом.

В течение месяца утренние меню будут возвращать и в остальные заведения, кроме "МакДональдзов" в Полтаве, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Кропивницком и Александрии.

Объясняется, что помешают прежде всего воздушные тревоги и связанные с ними операционные сложности. Также завтраки не будут доступны в ресторанах, расположенных на фудкортах, из-за особенностей их графика работы, что затрудняет своевременную подготовку к запуску завтраков.

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