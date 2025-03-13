McDonald’s возвращает в меню любимые блюда украинцев, но не во всех областях (карта)
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"Утреннее МакМеню" состоит из 4 позиций, но вкусы можно выбрать из списка
МакДональдс завтраки возвращаются в сеть ресторанов. В четверг, 13 марта, популярные позиции будут представлять в 6 городах Украины.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комментарий пресс-службы компании. Заказать завтраки можно с начала работы ресторана и до 10:30 в заведении и до 10:15 через МакДеливери в приложении Bolt Food.
В течение нескольких недель после появления утреннего меню в городе, доставку завтраков будет осуществлять Bolt Food бесплатно, но впоследствии она станет доступна через обе службы, предоставляющие услугу "МакДеливери" в Украине.
Позавтракать утренними блюдами уже могут клиенты во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле.
На "Утренне МакМеню" будут предлагать:
- классические "МакМафины" с разными приложениями,
- тосты с сыром,
- роллы с яйцом и курицей, яйцом и свининой или яйцом, свининой и беконом,
- новинки – "Двойной Чикер Фреш МакМафин" и тосты с сыром и беконом.
В течение месяца утренние меню будут возвращать и в остальные заведения, кроме "МакДональдзов" в Полтаве, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Кропивницком и Александрии.
Объясняется, что помешают прежде всего воздушные тревоги и связанные с ними операционные сложности. Также завтраки не будут доступны в ресторанах, расположенных на фудкортах, из-за особенностей их графика работы, что затрудняет своевременную подготовку к запуску завтраков.
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