"Все зависит от России": посланник Трампа отправился в Москву

Контакты между США и Россией уже идут

Представители США "прямо сейчас" направляются в Россию, чтобы обсудить итоги переговоров с украинской командой в Саудовской Аравии. Речь скорее всего идет о спецпредставителе Белого дома по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе.

Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Ирландии Майклом Мартином. Его слова приводит Sky News.

"Надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня. Теперь все зависит от России", — сказал Трамп.

Трамп отметил, что представители Вашингтона уже отправились в Россию, а также добавил, что у него есть финансовые инструменты давления на Москву, если та не захочет идти на перемирие.

Он не называл состав делегации, но по словам агентства AFP, в Белом доме подтвердили, что Уиткофф отправится в российскую столицу "на этой неделе".

При этом Sky News пишет, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц уже созвонился с главой Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Содержание их разговора не раскрывалось.

Как сообщалось ранее, Украина приняла предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но только если Россия тоже на это согласится. Вашингтон взял на себя обязанность проинформировать российскую сторону об итогах переговоров в Саудовской Аравии и узнать, готова ли Москва остановить насилие.