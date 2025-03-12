Вблизи центра Киева вспыхнул масштабный пожар: дым виднеется за сотни метров (видео)

Пламенем оказался объят дом

Вблизи центра Киева произошел масштабный пожар. Дым от него можно увидеть за сотни метров.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ГСЧС. По данным спасателей, пожар разгорелся на улице Макаровской, что в Шевченковском районе города.

Пламенем оказался объят дом. Огонь сейчас там бушует на территории около 100 метров. На место уже прибыли спасатели. Три бригады пожарных приступили к ликвидации возгорания.

Стоит отметить, что в сети также появились видео с места событий. На них виден сильный пожар и дым от него.

Причина пожара пока неизвестна. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области с начала 2025 года произошло более девяти сотен пожаров. Впрочем, очень малая доля из них возникли из-за умышленного поджога.

Также мы писали, что 6 марта, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.