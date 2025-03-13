Перехода на летнее время в Украине может не быть: что для этого нужно

Закон об отмене перехода на летнее время все еще не подписан президентом

В течение уже нескольких лет Украина обсуждает отмену весеннего перевода часов, чтобы в стране установить единое зимнее время в течение всего года. Однако окончательно решение так и не было принято, а потому, пока перевод времени, который, к слову, будет уже 30 марта.

"Телеграф" в этом материале рассказывает, что известно о законопроекте, который должен был отменить перевод времени и что нужно для того, чтобы перехода на летнее время больше не было.

Летом 2024 года Верховная Рада приняла закон №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом, в последний раз перевод часов должен был быть в октябре, с переходом на зимнее время. А уже в марте часы не должны были переводить назад.

Для того чтобы закон вступил в силу, его должен подписать глава государства Владимир Зеленский. Однако по сегодняшний день он этого так и не сделал. Исходя из этого, в марте украинцы все еще будут переходить на летнее время, если, конечно, во второй половине марта не будет принято других решений по этому вопросу.

Отмену перевода часов просят не вводить

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко призвал президента ветировать законопроект №4201 об исчислении времени. Он объясняет свои слова тем, что согласно "новому времени" – рассвет летом наступит около 3 часов ночи (ныне – 4 утра), особенно ощутимо это будет на востоке страны.

Нардеп пояснил, что отмена перевода времени не принесет пользы также и в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая утраченные мощности и постоянные атаки на нашу энергосистему со стороны России.

Кроме того, из-за постоянного зимнего времени у украинцев будет целых два часа разницы с Европой. А это может влиять на эффективность сотрудничества с партнерами.

Когда переводят часы на летнее время в 2025 году

Перевод часов на летнее время будет в последнее воскресенье марта — 30 числа. Обычно перевести стрелки нужно в 3:00, перенеся их на один час вперед — то есть на 4:00. Таким образом, спать в эту ночь будем на час меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что возможный переход на постоянное зимнее время вызвал массовое недовольство украинцев. В социальных сетях граждане активно выражают свое возмущение по поводу перевода часов в час назад.