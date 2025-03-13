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Что посадить в марте в саду и как всего за 10 гривен испугать вредителей

Автор
Виктория Козар
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Лайфхак для уничтожения вредителей на участке
Лайфхак для уничтожения вредителей на участке. Фото Freepik

Эти цветы отлично отпугивают вредителей

Весна — время активной посадки на участках деревьев, кустов и семян овощей. А есть и такие огородники, которые предпочитают выращивать овощи из-за рассады. В то же время важно позаботиться о том, чтобы будущий урожай не уничтожили вредители.

Хорошим "соседом" для овощей, зелени и фруктов станет календула. Это растение, которое своим стойким ароматом отпугивает вредителей, пишет Actualno. В частности, тля, капустных червей, колорадских жуков, огуречных жуков. Такое свойство делает календулу ценным растением и уменьшается потребность в химических веществах. При этом цветы выглядят красиво, чем еще и украшают сад.

Календула привлекает полезных насекомых, например, мух, божьих коровок и ос, которые питаются такими вредителями, как тли и гусеницы. Это создает здоровую среду в саду. Также цветы привлекают пчел и бабочек, улучшая опыление.

Календулу можно высевать в марте, когда температура достигает +15-18. Однако важно, чтобы уже не было заморозков. Цветы хорошо растут в тёплую погоду и постоянно цветут, когда приживутся. Календула прорастает за 5-8 дней при стабильно высокой температуре.

Цветы лучше развиваются на солнечном участке, где получают не менее 6 часов прямого света. Им нужна хорошо дренированная, и в меру плодородная почва. Календулу не стоит сажать на участке, где дует сильный ветер, а также там, где слишком увлажненная земля.

Сколько стоит семена календулы
Такая стоимость семян календулы

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#Вредители #Календула #Выращивание