Спокойных дней нам точно не светит: какова сила магнитной бури сейчас

В течение четверга-субботы ожидается средняя-сильная магнитная буря

Сначала сила магнитной бури в среду, 12 марта, была на уровне 6 баллов и уже на следующий день она должна была снизиться до "оранжевого" уровня. Однако "красный" шторм продолжается. Ученые рассказали, будет ли падать геомагнитная активность на Земле в конце недели.

Специалисты из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, напомнили, что еще утром среды, 12 марта, магнитная буря не превышала 6 баллов. Но за сутки ее сила выросла до 7 баллов.

Сейчас же, 13 марта, геомагнитный шторм достиг 6 баллов. Он продержится всего один день. Уже 14 марта на Земле будет бушевать средняя "оранжевая" магнитная буря в 4 балла. Она прогнозируется и 15 марта. Однако 16 марта, в воскресенье, возьмет перерыв.

Объясним, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы могут меняться в течение всех суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины прогреется до +23 градусов. Когда и где ждать потепления, рассказали синоптики.