В Польше такое заявление Анджея Дуды вызвало беспокойство в правительстве

Ядерное оружие может появиться в Польше. С соответствующей просьбой к Америке обратился президент Анджей Дуда. В будущем, считает он, это будет способ сдерживания возможной российской агрессии.

Об этом Дуда заявил в интервью "Financial Times". Польский лидер выступил с заявлением, что Трамп мог бы принять решение о передислокации ядерных боеголовок США из Западной Европы или территории Штатов в Польшу.

Дуда, по его словам, недавно обсуждал этот вопрос со специальным представителем Соединенных Штатов по Украине Кейтом Келлогом.

"Я думаю, дело не только в том, что пришло время, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь (в Польше — ред.)", — сказал он.

В планах политика — возобновление проекта по обмену ядерным оружием, ранее представленным в 2022 году.

Анджей Дуда утверждает: место дислокации "ядерки" должен выбрать Дональд Трамп. По его мнению, это было бы достаточно справедливо, учитывая звучавшие еще в 2023 году заявления России о готовности переместить аналогичное оружие в Беларусь.

В Польше такое заявление Анджея Дуды вызвало растущую обеспокоенность в правительстве.

Польша может получить более надежную защиту благодаря Макрону.

Также Дуда повторил слова премьер-министра Дональда Туска, отмечая, что Польша может получить более надежную защиту благодаря инициативе Эммануэля Макрона расширить "ядерный зонтик" Франции, чтобы обеспечить защиту для своих европейских союзников.

На прошлой неделе Дуда опроверг предположение Туска о возможности создания Польшей собственного ядерного арсенала.

"Для того чтобы иметь собственный ядерный потенциал, я думаю, понадобятся десятилетия", — отметил польский президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы начали собирать деньги на "ядерку" после ссоры Зеленского и Трампа. Сбор донатов организовал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как оказалось позже, полученные средства направили на закупку необходимых для армии вещей по инициативе Сергея Стерненко.