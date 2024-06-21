Воздух свободы и пыльные дороги: зачем еще смотреть фильм "Байкеры" с Томом Харди

Критики сравнивают "Байкеров" с фильмами Мартина Скорсезе

В украинский прокат вышел фильм "Байкеры" – новая работа 45-летнего режиссера Джеффа Николса, который входит в десятку наиболее талантливых молодых постановщиков в США. "Телеграф" посмотрел его новый фильм – уникальную реконструкцию классической книги фоторепортажей о жизни байкеров – и попробовал разобраться, что в нем хорошо, а что не очень.

О чем фильм

Долгожданный фильм Джеффа Николса "Байкеры" (предыдущий фильм режиссера, "Лавинг", вышел еще в 2016 году) рассказывает историю мотоклуба "Вандалы", который в блаженные 1960-е основывает в Чикаго водитель грузовика по имени Джонни с лицом британского актера Тома Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости").

Джонни вдохновляется первым голливудским фильмом о байкерах "Дикарь" с Марлоном Брандо в главной роли. Его романтичный образ стал с тех пор иконическим для поп-культуры и образцом для подражания многочисленных последователей: "Харли Дэвидсон", мотоциклетная куртка-косуха, кожаная фуражка, ботинки на каблуке, поэзия жизни на колесах, в бесконечном путешествии по дорогам Америки. На протяжение двух часов мы видим, как за десять лет тусовка свободолюбивых романтиков, влюбленных в кинообраз Брандо, рок-н-ролл и мотоциклетные покатушки, превращается в банду жестоких преступников. Времена меняются, как пел Боб Дилан в своем знаменитом хите, на смену идеализму первой половины 1960-х пришли героин и похмелье войны во Вьетнаме.

Марлон Брандо в классическом образе байкера

Критики сравнивают "Байкеров" с лентами Мартина Скорсезе, в первую очередь – с классическим гангстерским фильмом "Хорошие парни" о восхождении и непременном падении мелкого мафиози на фоне великой эпохи. Как и в "Хороших парнях", историю "Вандалов" рассказывает жена главного героя в исполнении Джоди Комер ("Последняя дуэль") – роль Бенни, правой руки главаря банды байкеров, сыграл прославившийся ролью Элвиса Пресли Остин Батлер. Но в отличие от фильмов Скорсезе с их историями, которые раскручиваются, как сжатая пружина, главное в "Байкерах" не криминальный сюжет, а сама атмосфера: пыльные дороги, хромированные байки, джинсовые жилетки. Воздух свободы, которая непременно оборачивается разочарованием.

Кроме Тома Харди, который сыграл в "Байкерах" свою лучшую роль со времен сериала "Табу" и фильма Кристофера Нолана "Дюнкерк", в фильме снимались постоянный актер-талисман Джеффа Николса Майкл Шэннон (сериал "Подпольная империя"), звезда "Ходячих мертвецов" Норман Ридус, Бойд Холдбрук (сериал "Наркос") и австралиец Дэймон Харриман, дважды воплотивший на экране образ легендарного маньяка Чарли Мэнсона – в сериале Дэвида Финчера "Охотник за разумом" и фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде".

Беспечные ездоки

Джефф Николс перенес на большой экран альбом знаменитого американского фотографа Дэнни Лайона "Байкеры". За несколько лет до Хантера С. Томпсона, автора "Страха и ненависти в Лас-Вегасе", который провел год с членами клуба "Ангелы ада" и написал об этом книгу, Лайон колесил по дорогам Америки с другим не менее легендарным байкерским клубом, "The Chicago Outlaw Motorcycle Club". Он провел с байкерами четыре года, с 1963 по 1967-й, и все это время документировал на камеру повседневные ритуалы "Чикагских беспредельщиков" – от ремонта мотоцикла до похорон разбившегося члена клуба.

Фотоальбом Дэнни Лайона «Байкеры», которым вдохновлялся режиссер

Изданная в 1968 году книга стала бестселлером, чему поспособствовала премьера легендарного байкерского фильма "Беспечный ездок", который, кроме прочего, сделал звездой Джека Николсона. Фильм превратил байкеров в актуальных героев контркультуры, которые следом за битниками 1950-х искали "В дороге", – по названию культовой книги Джека Керуака, смысл жизни и пресловутую американскую мечту. В дальнейшем "Байкеры" выдержали еще несколько переизданий, а Дэнни Лайон сам стал звездой репортажной фотографии, выпустив книгу "Разговор с мертвецом" (1971) о жизни заключенных в тюрьмах штата Техаса и создав серию полароидных снимков о коренных жителях Америки.

Джефф Николс воспользовался уникальным шансом воссоздать на экране дух эпохи, запечатлённый в фотографиях Дэнни Лайона. Наверное, это второй в истории случай подобной экранизации – после фильма Тима Бартона "Марс атакует!", который представляет собой киноадаптацию серии тематических коллекционных карточек. (Если не считать фильма "Казанова Феллини", о котором великий итальянский режиссер шутил, что перенес на экран телефонную книжку знаменитого плейбоя).

Что еще смотреть из фильмов Джеффа Николса

"Укрытие". Триллер о паранойе, все время играющий на ожиданиях зрителей, рассказывает историю простой американской семьи где-то на Юге. Отец семейства, разнорабочий с лицом актера Майкла Шэннона, измученный кошмарами о конце света, начинает строить во дворе дома убежище, чтобы спасти жизни своих близких от грядущего катаклизма. Который, вполне возможно, является бредом человека, страдающего наследственной шизофренией – этого мы не узнаем до самого потрясающего финала этой истории.

"Специальный полночный выпуск". В своем первом фильме для большой студии, по словам режиссера, он сыграл на поле Стивена Спилберга. Как всегда у Джеффа Николса, фантастический или криминальный сюжет растворяется в драме взаимоотношений простых людей, в данном случае – отца (и снова Майкл Шеннон) и его сына, обладающего паранормальными способностями. Они вынуждены скрываться по всей страны от членов тоталитарной секты, полицейских и правительственных агентов до самого финала – как всегда, непредсказуемого. В ролях целое созвездие актеров: Джоэл Эджертон (сериал "Темная материя"), Кирстен Данст ("Падение империи") и Адам Драйвер ("Дом Гуччи").

"Мад". По признанию самого Джеффа Николса, в этом фильме проза Марка Твена встречается с вестернами Сэма Пекинпа – режиссера жестоких фильмов об обреченных одиночках. Это история взросления на реке Миссисипи: как всегда, на экране мы видим потрясающе красивые пейзажи американского Юга. Двое подростков (одна из первых ролей Тая Шеридана, "Первому игроку приготовится") встречают на реке героя Мэттью Макконахи ("Джентльмены"), беглого преступника, убившего человека ради любимой женщины, и решают ему помочь скрыться от правосудия. В одной из ролей снялся легендарный актер и драматург Сэм Шеппард.

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