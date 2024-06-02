Мафия, магия и реальность: пять фильмов Каннского фестиваля в украинском прокате

Фаворитами зрителей Канн-2024 стали мюзикл и фильм ужасов

Закончился кинофестиваль в Каннах, отшумев несколькими громкими скандалами, теперь кинокритики составляют свои прогнозы на премьеры Венецианского киноформума, который стартует 28 августа. А "Телеграф" решил узнать, какие фильмы, впервые показанные на набережной Круазетт, закуплены для официального проката в Украине. Даты премьер, к сожалению, пока не известны.

"Ученик"

Шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси начинал с подражательных хорроров, но его фэнтези из жизни троллей "На границе миров", в котором мифические создания вынуждены сосуществовать с людьми в современном мире, получил премию "Особый взгляд" в Каннах-2018. После очередного триллера на иранском материале, наделавшем немало шума в СМИ (в "Священном пауке" речь шла о религиозном маньяке, убивающем проституток), Али Аббаси снова обращается к документальной истории – восхождения к богатству молодого Дональда Трампа в Нью-Йорке 1970-89-х годов.

"Это, по-моему, самый зрительский фильм фестиваля, – охарактеризовал новую работу Али Аббаси украинский кинопродюсер Олег Кохан. – Динамичный, яркий, с понятным конфликтом, грязными интригами политического закулисья, звездой Marvel Себастианом Стеном в роли Трампа и непревзойденным Джереми Стронгом в роли адвоката Роя Кона".

Это история о том, как над молодым и неуклюжим девелопером средней руки взял шефство консервативный политик и "грязный" адвокат Рой Кон – работавший на мафию и, кроме прочих своих делишек, отправивший на электрический стул Этель и Юлиуса Розенбергов, американских ученых, передавших СССР американские атомные секреты. Пользуясь "тремя правилами Роя Кона: всегда атакуй, всё отрицай, никогда не признавай поражение", как мы знаем, Трамп со временем превзошел своего учителя. (Известный борец с ЛГБТ Кон умер в 1986 году от последствий СПИДа.)

Что и говорить: первый байопик бывшего и, возможно, будущего президента США появился на экране точно вовремя.

"Эмилия Перес"

Потомственный кинематографист, сценарист легендарного "Профессионала" с Жаном-Полем Бельмондо Жак Одияр уже получал в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" за политкорректного "Дипана" и Гран-при – за жестокого "Пророка" с восходящей звездой Тахаром Рахимом в главной роли. (Эту историю мелкого воришки, который становится в тюрьме криминальным авторитетом, критики считают одной из лучших работ Одияра наравне с классическими уже "Читай по губам" и "Мое сердце биться перестало".)

Так что новому фильму режиссера ничего не светило – хотя "Эмилия Перес" была среди фаворитов критиков и зрителей.

Сюжет вполне соответствует повестке толерантности, но скорее напоминает дурной анекдот. Это история жестокого главы мексиканского наркокартеля, который выходит из бизнеса, совершая гендерный переход – и становится женщиной. Таким образом, начиная новую жизнь не только с новым паспортом и лицом, но еще и с новой личностью: кроме прочего, теперь он старается расплатиться за все причиненное в прошлой жизни зло.

Экспериментируя с жанром, Одияр снял эту историю в жанре мюзикла, отдавая щедрую дань красочным фильмам на ЛГБТ-тематику испанца Педро Альмодовара – "Эмилия Перес" даже снималась в Испании и на испанском, но с голливудскими звездами Селеной Гомес и Зои Солдана в главных ролях.

"Фильм, в котором есть много комедийных моментов, наполнен также и серьезным смыслом, – пишет укранский критик Наталия Серебрякова. – В нем поднимается вопрос жестоких войн мексиканских наркокартелей и горя простых людей, которые страдают от них. Это личная сладко-горькая история, вплетенная в контекст современной мексиканской жизни. Одияр с помощью своего фильма обращается к самым сокровенным чувствам зрителя, рассказывая историю о перерождении".

"Марчелло мио"

Кинофестиваль в Каннах становится до неприличия зрительским: "Золотую пальмовую ветвь" получила американская комедия, а основными фаворитами на главный приз тоже были жанровые фильмы: боди-хоррор "Субстанция" и мюзикл "Эмилия Перес". Тем приятнее, что рассчитанная на синефилов, влюбленных в мифологию кино, новая работа Кристофа Оноре "Марчелло мио" доберется до отечественных кинотеатров.

Издание Deadline в своем обзоре называет "Марчелло мио" "удивительно смешной и совершенно оригинальной комедией, в которой французская звезда Кьяра Мастроянни в состоянии экзистенциального кризиса решает однажды перевоплотиться в своего очень известного отца, покойного великого актера Марчелло Мастроянни. В поисках собственной идентичности она узнает больше о себе, своем отце и даже о своей не менее знаменитой матери Катрин Денев, которая неожиданно согласилась сыграть саму себя".

Фильм цитирует знаменитые сцены из фильмов Феллини "Сладкая жизнь" и "8 ½", в которых главные роли сыграл Мастрояни, соединяя, по замечанию критиков, "магическую реальность кино и реальную жизнь". Вряд ли "Марчелло мио" станет в Украине большим прокатным хитом, но фильм непременно соберет свою преданную аудиторию в кинотеатре "Жовтень". Хотя "Марчелло мио" стоит посмотреть по крайней мере ради Катрин Денев, которая в свои 80 лет, несмотря на пережитый инсульт, по-прежнему пребывает в завидной физической и творческой форме.

"Субстанция" ("Вещество")

Всего лишь второй фильм французской режиссерши Коралли Фаржа, в котором она снова обращается к трэш-эстетике 1980-х. Дебютная "Месть", которая в нашем прокате получила название "Выжившая", рассказывала историю женской мести за пережитое изнасилование — и самым частым отзывом на эту ленту было сакраментальное "так плохо, что даже хорошо". Второй фильм Фаржа "Субстанция", представленный в Каннах, снова жанровый: боди-хоррор, в котором главный аттракцион, как следует из названия – это демонстрация физических изменений человеческого тела (само собой, отталкивающих и травматических). Как ни странно, "Субстанция" стала одним из фаворитов на главный приз, получив блестящие отзывы критиков.

В основе фильма – очередная вариация истории доктора Джекила и мистера Хайда, но на феминистский лад. Стареющая кинозвезда, вышедшая в тираж (первое за долгое время появление Дэми Мур в главной роли), возвращает себе очарование молодости, перевоплощаясь в свое альтер-эго с лицом и телом Маргарет Куолли. Критики писали о блестящей работе Дэми Мур, потоках крови и множестве шокирующих сцен, но отметили, что фильм затянут.

"Фильм "Вещество" – это жуткая фантазия-притча о женоненавистничестве и телесной объективации, – писало издание The Guardian. – Это фильм о том, что успешная карьера женщин в СМИ и публичной жизни зависит от того, что они вынуждены держать взаперти другую, более старую и менее привлекательную версию себя".

Но без наград фильм все равно не остался: приз за лучший сценарий.

"Партенопа"

Программный фильм Паоло Соррентино называется "Великая красота" – и он действительно невероятно красив с визуальной точки зрения. Замахнувшись на римейк "Сладкой жизни" Федерико Феллини, Соррентино снял ироничный, печальный и одновременно философский фильм о любви, старении, тщете мирской суеты и, конечно же, о вечном городе Риме.

Собственно, каждый фильм Соррентино отличает блестящая операторская работа, но с каждой новой картиной смыслов в его фильмах становилось все меньше. Вот и новый фильм критики ругают за бессвязность истории. "Партенопа" – это история женщины, получившей имя в честь мифической сирены, и которая является метафорой Неаполя, родного города Соррентино. И хотя героиня посвятила свою жизнь науке, красота Партенопы влечет к ней всех мужчин вокруг, начиная собственным братом и заканчивая американским классиком Джоном Чивером в исполнении Гэри Олдмена.

"В новом фильме режиссер продолжает изучать тему красоты, – подчеркнул украинский кинопродюсер Олег Кохан. – Героиня Соррентино похожа на античную богиню. Каждое из лиц в фильме неповторимо выразительно. Для тех, кто нуждается в красоте в чистом виде, этот фильм станет настоящим терапевтическим сеансом".

В любом случае, фильм стоит посмотреть хотя бы ради туристических красот Неаполя – что особенно актуально сейчас, когда об отпуске в Европе украинские зрители могут разве что помечтать.

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