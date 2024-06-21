Повітря свободи та запорошені дороги: навіщо ще дивитися фільм "Байкери" з Томом Харді

Критики порівнюють "Байкерів" із фільмами Мартіна Скорсезе

В український прокат вийшов фільм "Байкери" – нова робота 45-річного режисера Джеффа Ніколса, який входить до десятки найталановитіших молодих постановників у США. "Телеграф" переглянув його новий фільм – унікальну реконструкцію класичної книги фоторепортажів про життя байкерів – та спробував розібратися, що в ньому добре, а що не дуже.

Про що фільм

Довгоочікуваний фільм Джеффа Ніколса "Байкери" (попередній фільм режисера, "Лавінг", вийшов ще в 2016 році) розповідає історію мотоклубу "Вандали", який у блаженні 1960-ті засновує в Чикаго водій вантажівки на ім’я Джонні з обличчям британського актора Тома Харді ("Божевільний Макс: Дорога люті").

Джонні надихається першим голлівудським фільмом про байкерів "Дікун" із Марлоном Брандо в головній ролі. Його романтичний образ став відтоді іконичним для поп-культури і взірцем для наслідування численних послідовників: "Харлі Девідсон", мотоциклетна куртка-косуха, шкіряний кашкет, черевики на підборах, поезія життя на колесах, у нескінченній подорожі дорогами Америки. Протягом двох годин ми бачимо, як за десять років тусовка волелюбних романтиків, закоханих у кінообраз Брандо, рок-н-рол та мотоциклетні мандрівки, перетворюється на банду жорстоких злочинців. Часи змінюються, як співав Боб Ділан у своєму знаменитому хіті, і на зміну ідеалізму першої половини 1960-х прийшли героїн та похмілля війни у В’єтнамі.

Марлон Брандо у класичному образі байкера

Критики порівнюють "Байкерів" зі стрічками Мартіна Скорсезе, насамперед – із класичним гангстерським фільмом "Хороші хлопці" про сходження та неодмінне падіння дрібного мафіозі на тлі великої епохи. Як і в "Хороших хлопцях", історію "Вандалів" розповідає дружина головного героя у виконанні Джоді Комер ("Остання дуель") — роль Бенні, правої руки ватажка банди байкерів, зіграв Остін Батлер, що прославився роллю Елвіса Преслі. Але на відміну від фільмів Скорсезе з їхніми історіями, які розкручуються, як стиснута пружина, головне в "Байкерах" не кримінальний сюжет, а сама атмосфера: курні дороги, хромовані байки, джинсові жилети. Повітря свободи, яка неодмінно обертається розчаруванням.

Окрім Тома Харді, який зіграв у "Байкерах" свою найкращу роль з часів серіалу "Табу" та фільму Крістофера Нолана "Дюнкерк", у фільмі знімалися постійний актор-талісман Джеффа Ніколса Майкл Шеннон (серіал "Підпільна імперія"), зірка "Хдячих мерців" Норман Рідус, Бойд Холдбрук (серіал "Наркос") і австралієць Деймон Харріман, який двічі втілив на екрані образ легендарного маніяка Чарлі Менсона — у серіалі Девіда Фінчера "Мисливець за розумом" та фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу… в Голлівуді".

Безпечні їздоки

Джефф Ніколс переніс на великий екран альбом знаменитого американського фотографа Денні Лайона "Байкери". За кілька років до Хантера С. Томпсона, автора "Страху та ненависті в Лас-Вегасі", який провів рік із членами клубу "Янголи пекла" і написав про це книгу, Лайон колесив дорогами Америки з іншим не менш легендарним байкерським клубом, "The Chicago Outlaw Motorcycle Club". Він провів із байкерами чотири роки, з 1963 по 1967-й, і весь цей час документував на камеру повсякденні ритуали "Чиказьких беззакоників" — від ремонту мотоцикла до похорону члена клубу, що розбився.

Фотоальбом Денні Лайона «Байкери», яким надихався режисер

Видана 1968 року книга стала бестселером, чому посприяла прем’єра легендарного байкерського фільму "Безпечний їздок", який, крім іншого, зробив зіркою Джека Ніколсона. Фільм перетворив байкерів на актуальних героїв контркультури, які слідом за битниками 1950-х шукали "У дорозі", – за назвою культової книги Джека Керуака, сенс життя та сумнозвісну Американську мрію. Надалі "Байкери" витримали ще кілька перевидань, а Денні Лайон сам став зіркою репортажної фотографії, випустивши книгу "Розмова з мерцем" (1971) про життя ув’язнених штату Техасу і створивши серію полароїдних знімків корінних мешканців Америки Америки.

Джефф Ніколс скористався унікальним шансом відтворити на екрані дух епохи, змальований у фотографіях Денні Лайона. Напевно, це другий в історії випадок такої екранізації – після фільму Тіма Бартона "Марс атакує!", який є кіноадаптацією серії тематичних колекційних карток. (Якщо не брати до уваги фільму "Казанова Фелліні", про який великий італійський режисер жартував, що переніс на екран телефонну книжку знаменитого плейбою).

Що ще дивитися з фільмів Джеффа Ніколса

"Укриття". Трилер про параною, який весь час грає на очікуваннях глядачів, розповідає історію простої американської родини десь на Півдні. Батько сімейства, різнороб із обличчям актора Майкла Шеннона, змучений кошмарами про кінець світу, починає будувати у дворі будинку укриття, щоб врятувати життя своїх близьких від майбутнього катаклізму. Який, цілком можливо, є маренням людини, яка страждає на спадкову шизофренію, – цього ми не дізнаємося до самого приголомшливого фіналу цієї історії.

"Спеціальний північний випуск". У своєму першому фільмі для великої студії, зі слів режисера, він зіграв на полі Стівена Спілберга. Як завжди у Джеффа Ніколса, фантастичний або кримінальний сюжет розчиняється в драмі взаємин простих людей, в даному випадку – батька (і знову Майкл Шеннон) та його сина, який має паранормальні здібності. Вони змушені ховатися по всій країні від членів тоталітарної секти, поліцейських та урядових агентів до самого фіналу – як завжди, непередбачуваного. У ролях ціле сузір’я акторів: Джоел Еджертон (серіал "Темна матерія"), Кірстен Данст ("Падіння імперії") та Адам Драйвер ( "Дім Гуччі" ).

"Мад". За визнанням самого Джефа Ніколса, у цьому фільмі проза Марка Твена зустрічається з вестернами Сема Пекінпа – режисера жорстоких фільмів про приречених одинаків. Це історія дорослішання на річці Міссісіпі: як завжди, на екрані ми бачимо красиві пейзажі американського Півдня. Двоє підлітків (одна з перших ролей Тая Шерідана, "Першому гравцю приготується") зустрічають на річці героя Меттью Макконахі ("Джентльмени"), злочинця-втікача, який вбив людину заради коханої жінки, і вирішують йому допомогти втекти від правосуддя. В одній із ролей знявся легендарний актор та драматург Сем Шеппард.

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