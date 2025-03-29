Приехал навестить мать и попал под шквал пуль: как выглядит могила киевского авторитета "Рыбки"

В первый раз Виктору удалось избежать покушения на свою жизнь

Криминальный авторитет Виктор "Рыбка" Рыбалко, как и Виктор Куливар, более известный как "Карабас", стал жертвой покушения. В 2005 году мужчину убили в Киеве, выпустив по нему около 20 пуль.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила известного криминального авторитета "Рыбки" и что известно о его смерти. Мы узнали некоторые подробности о Викторе Рыбалко.

Криминальный авторитет "Рыбка" — что известно о Викторе Рыбалко

Украинский криминальный авторитет Виктор Рыбалко родился в 1950 году в Баке в семье кадрового военного, а в середине 70-х годов переехал в Киев. Его знакомство с криминальным миром началось с юного возраста, когда Виктор украл фотоаппарат, и в 17 лет получил первый тюремный срок.

После выхода на свободу Рыбалко продолжил заниматься преступной деятельностью, став промышлять квартирными кражами. За мошенничество и кражи суммарно Рыбалко отсидел за решеткой от 15 до 17 лет.

Виктор Рыбалко сидел в тюрьме около 17 лет

Виктор присоединился к рэкету и попал в бригаду авторитета под прозвищем "Пуля", с которым у него завязалась крепкая дружба. "Рыбка" стал завоевывать авторитет, занялся заказными убийствами и разбойными нападениями. Но потом он осознал, что выгоднее выводить теневой капитал в коммерцию и политику.

Киевского криминального авторитета неоднократно задерживали за подделку документов и хранения оружия, несколько лет подряд в Управлении борьбы с организованной преступностью даже была традиция задерживать "Рыбку" в день его рождения и "сажать" на 15 суток.

Виктор Рыбалко занимался заказными убийствами и нападениями

В 2000 году Виктора пытались убить в центре Киева, обстреляв его автомобиль из автоматов Калашникова. Тогда криминальный авторитет не пострадал, но его водитель погиб от полученных травм. После инцидента "Рыбка" решил уехать за границу и обустроился в Амстердаме, где открыл свое предприятие и руководил ОПГ заочно. Но иногда он приезжал в Киев, чтобы проведать мать.

Виктор Рыбалко пережил одно покушение в центре Киева

Как убили Виктора "Рыбку" Рыбалко и как выглядит его могила

В мае 2005 года, когда Виктор приехал в Киев и отправился в химчистку, по дороге домой его поджидал киллер. Расстреляли "Рыбку" на улице Ивана Франко из автомобиля темного цвета. По авторитету выпустили около 20 пуль, 10 из которых достигли цели. Рыбалко умер на месте.

Виктора Рыбалко убили возле дома матери в Киеве

Убийство так и не раскрыли, но незадолго до покушения, Рыбалко заявил, что намерен получить 20 миллионов долларов в качестве выплаты долга от некого человека.

По Виктору Рыбалко выпустили 20 пуль

Похоронили "Рыбку" на Совском кладбище. Правоохранителям не удалось найти ни заказчика убийства, ни его исполнителя. На могиле киевского авторитета установили большой гранитный памятник с крестом, на котором изображен Иисус Христос, а рядом скульптура с изображением Виктора Рыбалко и надпись: "Пусть бросит в меня камень безгрешный". В основании памятника расположен камень, на котором написано "Рыбалка", а вокруг скульптуры расположены цветочные композиции.

Как выглядит могила Виктора Рыбалко

Виктора Рыбалко похоронили на Совском кладбище

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