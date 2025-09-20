Этот взрывной хит звучал повсюду: какая песня была самой популярной среди украинцев в 2001 году (видео)
Ее слова и мелодия до сих пор узнаются мгновенно
Когда речь заходит о начале 2000-х, невозможно обойти вниманием рок-группу Linkin Park и их культовый хит In the End. Эта песня стала не просто популярной — она превратилась в настоящий символ эпохи, покорив миллионы слушателей по всему миру, включая Украину.
In the End вошла в дебютный альбом Linkin Park Hybrid Theory. Композиция сочетала в себе элементы альтернативного рока, ню-метала и рэп-рока, что сделало ее уникальной и очень запоминающейся. Эмоциональный вокал Честера Беннингтона и рэп-куплеты Майка Шиноды создавали контраст, который цеплял слушателей всех возрастов.
В Украине песня быстро попала в ротацию радио и музыкальных каналов. Она звучала повсюду: от школьных дискотек до клубов, от радиоприемников в машинах до сборников лучших мировых хитов.
Музыканты Linkin Park сумели передать в сингле сложные эмоции и внутренние переживания, что сделало ее особенно близкой слушателям. Трек остается одним из самых цитируемых и любимых в истории альтернативного рока, а его клип на YouTube продолжает собирать миллионы просмотров даже спустя десятилетия.
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
Its so unreal
Перевод:
Время ценно
Смотри, как оно пролетает с каждым движением маятника
Наблюдай за ним до конца дня
Часы тикают и жизнь проходит
Это так нереально
"In the End" Linkin Park по праву считается одной из самых популярных песен в Украине начала 2000-х, которая оставила неизгладимый след в музыкальной культуре и сердцах слушателей.
Напомним, что в 2017 году солист группы Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса — тело музыканта нашли повешенным. Спустя 7 лет после трагедии Linkin Park дебютировал с новой вокалисткой.