Цей вибуховий хіт звучав усюди: яка пісня була найпопулярнішою серед українців у 2001 році (відео)

Її слова та мелодія досі впізнаються миттєво

Коли йдеться про початок 2000-х, неможливо обійти увагою рок-гурт Linkin Park та їхній культовий хіт In the End. Ця пісня стала не просто популярною — вона перетворилася на справжній символ епохи, підкоривши мільйони слухачів у всьому світі, включаючи Україну.

In the End увійшла до дебютного альбому Linkin Park Hybrid Theory. Композиція поєднувала в собі елементи альтернативного року, ню-металу та реп-року, що зробило її унікальною і дуже незабутньою. Емоційний вокал Честера Беннінгтона та реп-куплети Майка Шиноди створювали контраст, який чіпляв слухачів різного віку.

В Україні пісня швидко потрапила до ротації радіо та музичних каналів. Вона звучала всюди: від шкільних дискотек до клубів, від радіоприймачів у машинах до збірок найкращих світових хітів.

Музиканти Linkin Park зуміли передати у синглу складні емоції та внутрішні переживання, що зробило її особливо близькою до слухачів. Трек залишається одним із найцитованіших і найулюбленіших в історії альтернативного року, а його кліп на YouTube продовжує збирати мільйони переглядів навіть через десятиліття.

Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away Its so unreal Переклад: Час є цінним Дивись, як він пролітає з кожним рухом маятника Спостерігай за ним до кінця дня Годинник цокає і життя минає Це так нереально

"In the End" Linkin Park по праву вважається однією з найпопулярніших пісень в Україні початку 2000-х, яка залишила незабутній слід у музичній культурі та серцях слухачів.

Нагадаємо, що у 2017 році соліст гурту Честер Беннінгтон був знайдений мертвим у своєму будинку в передмісті Лос-Анджелеса — тіло музиканта знайшли повішеним. Через 7 років після трагедії Linkin Park дебютував із новою вокалісткою.