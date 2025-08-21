Песни этой группы до сих пор "разрывают" всемирные чарты: какой их хит был самым популярным в 2002-м (видео)

Она продолжает вдохновлять новые поколения слушателей

Авторитетные музыкальные источники периодически выпускают подборки самых значимых и популярных музыкальных хитов. В свою очередь издание "Телеграф" рассказывает о самой популярной композиции, которая "поставила на уши" меломанов со всего мира в начале 21 века.

В августе 2002 году британская группа Coldplay представила миру сингл, который стал одной из визитных карточек второго студийного альбома коллектива A Rush of Blood to the Head. Песня быстро завоевала популярность благодаря своей эмоциональной глубине, мелодичности и характерной гитарной партии — она стала фирменным звучанием известных музыкантов.

Самая популярная песня 2002 году: хит Coldplay

Британский хит In My Place рассказывает о внутренней борьбе человека, о поиске своего места в мире и непростых жизненных решениях в любви. Простые, но проникновенные тексты солиста Криса Мартина в сочетании с выразительной аранжировкой создают ощущение искренности и легкой меланхолии, которые так нравятся поклонникам группы.

Сингл занял высокие позиции в мировых чартах: в Британии он поднялся до второго места, а в США закрепился в верхней части альтернативных и рок-чартов. In My Place была удостоена премии Грэмми за "Лучшее вокальное рок-исполнение группой или дуэтом" на 45-й церемонии. Кроме того, песня дважды номинировалась на премию MuchMusic Video Awards в категориях "Лучшая международная видеогруппа" и "People's Choice: Лучшая международная группа".

Клип на песню Coldplay — In My Place

Музыкальное видео на песню наполнено драматической атмосферой и минималистичной визуальной эстетикой. Это только усилило эффект погружения в эмоции проникновенной композиции.

Напомним, что знаменитые музыканты поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны, развязанной Россией. В июле 2022 году Coldplay перепели хит "Океана Эльзы" на украинском языке.