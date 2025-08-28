Он моментально превратился в мировой гимн вечеринок: какой бессмертный хит был популярен в 2003-м (видео)

Этот трек продолжает звучать в клубах по всему миру

Популярность песни можно измерять по-разному — чарты Billboard, стриминги или мировые продажи. Если ориентироваться на музыкальные тренды 2003 года, то самой популярной композицией года определился хип-хоп-трек, ставший мировым гимном всех клубов и дискотек.

В январе того года мир услышал сингл, который навсегда изменил клубный жанр. Песня In da Club ("В клубе") стала дебютным синглом американского рэпера 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) и моментально превратилась в мировой гимн вечеринок.

Композиция была выпущена в преддверии выхода альбома Get Rich or Die Tryin’ и продюсировалась легендарной командой — культовым рэпером Dr. Dre и легендарным продюсером Майком Элизондо.

Песня возглавила Billboard Hot 100, удержав лидерство девять недель подряд, и попала в топ-чарты десятков стран. Клип, снятый Филипом Атвеллом, в котором 50 Cent предстает в образе подопытного в лаборатории Aftermath, стал одним из самых узнаваемых видео эпохи MTV.

С первых же секунд слышится характерное битовое вступление, поэтому неудивительно, что In da Club завораживал энергией и драйвом. В тексте 50 Cent отмечает праздник жизни и личного успеха, что идеально совпало с настроением слушателей начала 2000-х.

In da Club не только принес артисту мировую славу, но и укрепил позиции в жанре американского хип-хоп. В 2009 году журнал Billboard включил композицию в список 100 лучших песен десятилетия, а сегодня она продолжает звучать на вечеринках по всему миру.

Для самого 50 Cent этот трек стал визитной карточкой и символом его головокружительного взлета в музыкальной индустрии. Ранее "Телеграф" детальнее рассказывал, как сейчас выглядит 50 Cent и чем занимается именитый рэпер.