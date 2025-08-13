Эта песня буквально проникла в сердца людей: какой хит 1990 года считается самим популярным и кто его исполнил (видео)

Она занимала верхние позиции в чартах по всему миру

Музыкальная сцена 1990-го была наполнена разнообразием: от мягкого попа и лирических баллад до зажигательных миксов и тяжелого рока. За 10 лет до нового столетия на нее ворвалась американская поп-группа с солнечной композицией Hold On.

Песня женского коллектива Wilson Phillips, состоящий из Карни и Венди Уилсон — дочерей Брайана Уилсона из The Beach Boys, и Чайны Филлипс — дочери Джона и Мишель Филлипс из The Mamas & The Papas, с первых нот покорила слушателей вдохновляющим текстом. Hold On буквально призывает не сдаваться, верить в себя и, несмотря на трудности, двигаться только вперед.

Дебютный сингл Wilson Phillips стал главным музыкальным хитом 1990 года по версии Billboard Hot 100 и был признан самым популярным. Легкая мелодия и мотивирующий посыл сделали песню символом надежды и внутренней силы.

Женское трио покорило чарты всего за несколько недель и обрело мировую известность, а песня Hold On стала главным музыкальным достижением 1990 года в США. Она и сегодня остается визитной карточкой группы, которая спустя 35 лет все еще радует поклонников концертами и турами.

Фото: Getty Images

Спустя десятилетия композиция по-прежнему звучит в фильмах и сериалах, оставаясь символом начала 90-х и одной из самых ярких поп-песен своего времени.

