Еще до "Крутого Уокера". Топ-5 самых лучших фильмов с легендарным Чаком Норрисом (видео)

Они сделали мастера боевых искусств - иконой боевиков

В эту пятницу, 20 марта 2026 года, мир боевого кино потерял свою легенду — ушел из жизни непревзойденный Чак Норрис. Мастер боевых искусств и главный "крутой парень" Голливуда оставил после себя наследие, на котором выросло не одно поколение.

"Телеграф" подготовил подборку пяти знаковых лент, которые навсегда вписали имя Чака в историю кинематографа. В нашем топе есть фильмы с Брюсом Ли и Дэвидом Кэррадайном.

1. Путь дракона (The Way of the Dragon, 1972)

Легендарный дебют Норриса в большом кино. Финальное сражение против Брюса Ли в стенах римского Колизея до сих пор считается одной из лучших сцен поединков в истории. Именно этот фильм сделал Чака мировой звездой.

2. Око за око (An Eye for an Eye, 1981)

Классический боевик 80-х, где Норрис играет офицера полиции, мстящего за смерть напарника. Фильм идеально демонстрирует фирменный стиль актера: минимум слов, максимум действия и сокрушительные удары с разворота.

3. Одинокий волк Маккуэйд (Lone Wolf McQuade, 1983)

Во многом именно этот образ стал прототипом для будущего "Уокера". Строгий техасский рейнджер, предпочитающий работу наедине и не знающий пощады к преступникам. Кульминационная битва с Дэвидом Кэррадайном — настоящий мастер-класс боевых искусств.

4. Вторжение в США (Invasion U.S.A., 1985)

Один из самых ярких боевиков эпохи "холодной войны". Чак Норрис самостоятельно противостоит целой армии террористов, высадившихся во Флориде. Фильм стал символом несокрушимости и американского патриотизма в кино.

5. Отряд "Дельта" (The Delta Force, 1986)

Эталонный военный боевик, где Норрис возглавляет элитное подразделение спецназовцев для спасения заложников из захваченного самолета. Именно этот фильм подарил нам образ Чака на вооруженном ракетами мотоцикле — ставший каноническим момент.

