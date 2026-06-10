Как варить макароны идеально: итальянцы готовят пасту по одному правилу

Ключ к успеху — правильные пропорции воды, соли и количестве макарон

Паста кажется одним из самых простых в приготовлении блюд, но многие до сих пор допускают ошибки, из-за которых макароны слипаются, развариваются и получаются безвкусными.

В Италии пользуются проверенным годами способом, который помогает приготовить пасту идеально. Рассказываем, как повторить его дома.

Как варить макароны по правилу 1-10-100

Одно из важнейших правил, используемых в итальянских домах, известно как 1-10-100, отмечает Pysznosci. Под ним подразумевается, что готовить пасту нужно в пропорции: 1 литр воды, 10 граммов соли и 100 граммов сухих макаронных изделий.

Эти пропорции не случайны. Большое количество воды предотвращает слипание макарон и способствует равномерному размягчению.

Количество соли имеет не менее важное значение. Многие ограничиваются щепоткой, в то время как итальянцы убеждены, что вода для варки пасты должна быть заметно соленой. Именно на этом этапе продукт приобретает часть своего вкуса. Правильно подсоленная вода также влияет на структуру пасты, помогая ей сохранять эластичность.

Как приготовить пасту аль денте

Во-первых, нужно выбрать подходящую кастрюлю. Чем больше порция, тем вместительнее должна быть посуда. В тесной кастрюле паста начнет слипаться ещё до того, как сварится.

Соль добавляйте только тогда, когда вода закипит. Макароны нужно закладывать в кастрюлю как только растворятся все кристаллы соли. Сразу же перемешайте содержимое кастрюли, особенно если варите спагетти или тальятелле.

Многие также ошибочно добавляют в воду масло, считая, что это предотвращает прилипание. На практике эффекта нет, а соус потом хуже держится на поверхности пасты.

Время приготовления — ещё один ключевой момент. Информацию на упаковке используйте как ориентир, но начинайте проверять готовность немного раньше. Паста аль денте должна быть мягкой снаружи, но с легкой упругостью при надкусывании.

Макароны. Фото сгенерировано ИИ

Итальянский трюк с водой от варки макарон

Итальянские повара называют воду из-под вареных макарон настоящим сокровищем. Содержащийся в ней крахмал помогает скрепить соус и пасту, придавая блюду бархатистую текстуру.

Перед тем как слить воду, отлейте примерно стакан жидкости. Затем добавьте несколько ложек прямо в соус. Благодаря этому ингредиенты лучше смешаются, и блюдо приобретет кремовую консистенцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как варить рассыпчатый рис. Для этого в кастрюлю нужно добавить один из двух доступных ингредиентов.