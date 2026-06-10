Чонгарский мост — перерезанная артерия: почему он так важен для россиян (фото, карта)

Перекрыт крайне важный маршрут

Чонгарский мост — одна из ключевых "артерий" снабжения россиян на юге Украины, по которой только в июне уже дважды наносили удары, — уничтожен, но РФ пытается скрыть этот факт. В этом материале "Телеграф" расскажет, что известно о Чонгарском мосте и почему он так важен для России.

Об уничтожении моста заявил глава Центра противодействия дезинформации, эксперт по вопросам информационных технологий, лейтенант Андрей Коваленко: "Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму", — пишет он.

Ключ к южному фронту

Мост в районе поселка Чонгар находится на границе между оккупированными частями Херсонской области и Крыма. Это один из ключевых путепроводов, который используют российские войска для обеспечения своей южной группировки войск. Чонгар важен для России по одной главной причине: это один из сухопутных "мостов", который связывает Крым с материком.

Это узкая полоска суши между Сивашем (заливом Азовского моря) и степными районами юга Украины. При этом, важно уточнить, что речь идет о целой системе инженерных сооружений через Сиваш, имеющих как автомобильное, так и железнодорожное назначение.

Чонгарский мост на карте

Почему для России важен Чонгарский мост. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Мост крайне важен для россиян, поскольку благодаря ему армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

"Первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат – движение перекрыто на длительное время", – рассказали бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

Чонгарский мост. Скриншот из видео

Истерика россиян из-за ударов по мосту не заставила себя долго ждать. Уже вскоре их застали проблемы с бензином. В связи с отсутствием топлива, враг не может выехать на боевые задачи.

"Готовы внести свои дальнобойные коррективы в любой момент. Эта операция — только начало. И это способ показать нашему врагу, что штурмовые войска теперь могут и будут проводить операции не только на земле, но и на средних дистанциях. Мы можем повторить", — сказал один из бойцов.

Атака в ночь на 9 июня стала вторым ударом по Чонгарскому мосту за последние дни. До этого мост оказался под ударом 7 июня. Позже стало известно, что операция была реализована подразделением "Фаланга" 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло и 475 отдельным штурмовым полком CODE 9.2. Для поражения бойцы применили дроны компании Fire Point и БПЛА "Бегемот".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму прилетело в знаменитую панораму. Рассказываем, какой она была и действительно ли это трагедия.