Украинский "Фламинго" посетил Чебоксары: чем особенна эта дальнобойная ракета
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Дальность полета позволяет поражать цели почти по всей европейской части РФ
Завод в Чебоксарах, производящий компоненты российского оружия, могла атаковать украинская ракета "Фламинго". Подобная ракета была замечена в небе над Чувашской республикой перед взрывом. "Телеграф" собрал все, что нужно знать об этой ракете.
"Фламинго" или FP-5 — украинская крылатая дальнобойная ракета, разработанная компанией Fire Point в сотрудничестве с британской Milanion Group. Впервые о ней предметно заговорили в 2025 году.
Как далеко бьет "Фламинго"
Дальность ракеты "Фламинго" — 3000 километров. При этом она может нести боевую часть весом более тонны (до 1150 кг). При такой дальности в ее "рабочее расстояние" попадает вся европейская часть России, включая такие крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень, Ростов-на-Дону и т.д. Долетит даже за Урал — в Екатеринбург и почти в Новосибирск.
Технические характеристики "Фламинго"
Ракета требует от 20 до 40 минут до стартовой подготовки, а запускается с платформы, не требуя кораблей или больших стартовых комплексов. Среди изюминок — из-за юридических и технических особенностей кодифицирована как дрон.
- Дальность полета: до 3000 км.
- Вес боевой части: 1000 – 1150 кг.
- Максимальная скорость: 950 км/ч.
- Система наведения: комбинированная – инерциальная и спутниковая навигация.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что этот завод в Чебоксарах уже раньше атаковали ракетами. В начале мая там разгорелся пожар.