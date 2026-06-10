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Украинский "Фламинго" посетил Чебоксары: чем особенна эта дальнобойная ракета

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
FP-5 на выставке в Турции Новость обновлена 10 июня 2026, 09:37
FP-5 на выставке в Турции. Фото Army Recognition Group

Дальность полета позволяет поражать цели почти по всей европейской части РФ

Завод в Чебоксарах, производящий компоненты российского оружия, могла атаковать украинская ракета "Фламинго". Подобная ракета была замечена в небе над Чувашской республикой перед взрывом. "Телеграф" собрал все, что нужно знать об этой ракете.

"Фламинго" или FP-5 — украинская крылатая дальнобойная ракета, разработанная компанией Fire Point в сотрудничестве с британской Milanion Group. Впервые о ней предметно заговорили в 2025 году.

Как далеко бьет "Фламинго"

Дальность ракеты "Фламинго" — 3000 километров. При этом она может нести боевую часть весом более тонны (до 1150 кг). При такой дальности в ее "рабочее расстояние" попадает вся европейская часть России, включая такие крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень, Ростов-на-Дону и т.д. Долетит даже за Урал — в Екатеринбург и почти в Новосибирск.

Возможная дальность удара ракетой Фламинго
Возможная дальность удара ракетой "Фламинго"

Технические характеристики "Фламинго"

Ракета требует от 20 до 40 минут до стартовой подготовки, а запускается с платформы, не требуя кораблей или больших стартовых комплексов. Среди изюминок — из-за юридических и технических особенностей кодифицирована как дрон.

  • Дальность полета: до 3000 км.
  • Вес боевой части: 1000 – 1150 кг.
  • Максимальная скорость: 950 км/ч.
  • Система наведения: комбинированная – инерциальная и спутниковая навигация.
Технические характеристики ракеты FP-5
Технические характеристики ракеты "Фламинго"/Инфографика "Телеграф", ШИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этот завод в Чебоксарах уже раньше атаковали ракетами. В начале мая там разгорелся пожар.

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#Оружие #Ракета #Фламинго #Крылатая ракета FP-5