Ще до "Крутого Вокера". Топ-5 найкращих фільмів із легендарним Чаком Норрісом (відео)

Вони зробили майстра бойових мистецтв - іконою бойовиків

Цієї п’ятниці, 20 березня 2026 року, світ бойового кіно втратив свою легенду — пішов із життя неперевершений Чак Норріс. Майстер бойових мистецтв та головний "крутий хлопець" Голлівуду залишив після себе спадок, на якому виросло не одне покоління.

"Телеграф" підготував добірку п’яти знакових стрічок, які назавжди вписали ім’я Чака в історію кінематографа. У нашому топі є фільми з Брюсом Лі та Девідом Керрадіном.

1. Шлях дракона (The Way of the Dragon, 1972)

Легендарний дебют Норріса у великому кіно. Фінальна битва проти Брюса Лі у стінах римського Колізею досі вважається однією з найкращих сцен поєдинків в історії. Саме цей фільм зробив Чака світовою зіркою.

2. Око за око (An Eye for an Eye, 1981)

Класичний бойовик 80-х, де Норріс грає офіцера поліції, який мстить за смерть напарника. Фільм ідеально демонструє фірмовий стиль актора: мінімум слів, максимум дії та нищівні удари з розвороту.

3. Самотній вовк Маккуейд (Lone Wolf McQuade, 1983)

Багато в чому саме цей образ став прототипом для майбутнього "Вокера". Суворий техаський рейнджер, який віддає перевагу роботі наодинці і не знає пощади до злочинців. Кульмінаційна битва з Девідом Керрадіном – справжній майстер-клас бойових мистецтв.

4. Вторгнення в США (Invasion USA, 1985)

Один із найяскравіших бойовиків епохи "холодної війни". Чак Норріс самостійно протистоїть цілій армії терористів, які висадилися у Флориді. Фільм став символом незламності та американського патріотизму в кіно.

5. Загін "Дельта" (The Delta Force, 1986)

Еталонний військовий бойовик, де Норріс очолює елітний підрозділ спецпризначенців для порятунку заручників із захопленого літака. Саме цей фільм подарував нам образ Чака на озброєному ракетами мотоциклі — момент, що став канонічним.

Нагадаємо, що днями своє 71-річчя відзначав "міцний горішок" Брюс Вілліс. Сьогодні особистість кінозірки нещадно стирає невиліковна недуга.