Жара и обстрелы могут вернуть графики: три сценария для Украины

Ситуация будет зависеть от двух факторов, которые трудно спрогнозировать заранее

Жаркое лето может стать тяжелым испытанием для энергосистемы. В зависимости от количества российских обстрелов и температуры можно выделить три основных сценария развития событий.

О них в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Детальнее текущую ситуацию и возможный ход событий "Телеграф" изучал в материале: Безумная жара и кондиционеры на полную: сколько часов отключений света ждать летом.

Если погода будет способствовать, а обстрелов не будет

Этот сценарий наиболее оптимистичен. При отсутствии жары и очередных атак россиян по энергосистеме, дефицит мощности можно прогнозировать до 1 ГВт в вечерний пик потребления с 18 до 23 часов. По мнению Омельченко, система с этим справится, а отключения не будут ощутимы для большинства.

Если обстрелы будут и лето будет умеренно жарким

Этот сценарий Омельченко считает базовым и вероятным. Это наличие обстрелов, но не критических, и обычная летняя украинская погода. В этом случае отключения могут быть по графику. Основные – в часы вечернего пикового потребления. В общем — по 2-3 часа в сутки.

Если Россия будет активно атаковать, а жара будет зашкаливать

Это пессимистический сценарий развития событий. Это сочетание продолжительной жары и масштабных ударов по подстанциям. В таком случае отключения будут в среднем по четыре часа в сутки.

Какие города в зоне риска

Три города Украины рискуют больше всего:

Харьков , ведь расположен близко к фронту,

, ведь расположен близко к фронту, Одесса , потому что подстанции повреждены,

, потому что подстанции повреждены, Киев, ведь генерация столицы перекрывает только часть (20%) потребностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что климатологи ожидают появления явления Эль-Ниньо уже летом 2026 года. Из-за него во всем мире возможны волны жары, стихийные бедствия и засухи.