Как из ужастиков: в Украине заметили гигантского паука с десятками малышей на спине (фото)

Уникальный кадр испугал пользователей сети.

В Национальном природном парке "Пуща Радзивилла" в Ровенской области сфотографировали большого паука, на спине которого разместились десятки маленьких паучат. Необычное фото, обнародованное в Телеграмм-канале "Рівно Головне" быстро привлекло внимание пользователей сети из-за жуткого вида членистоногого. По предварительной оценке, на снимке зафиксирована самка паука-волка с потомством.

Фотографию обнародовали в сети

Почему паучатки сидят на спине матери

Для пауков-волков такое поведение вполне естественно. После вылупления малыши некоторое время путешествуют на спине самки, защищающей их от хищников и помогающей пережить первые дни жизни.

Представители семьи Lycosidae не плетут ловчих сеток, а активно охотятся на добычу. Именно из-за такой манеры охоты они и получили название "пауки-волки".

Опасны ли они для людей

Несмотря на угрожающий внешний вид, пауки-волки не относятся к опасным для человека видам. Они имеют яд, используемый для охоты на насекомых и других мелких беспозвоночных.

Специалисты отмечают, что паук не нападает на человека без причины. Укус возможен только если животное зажать, испугать или попытаться взять в руки. В таком случае могут возникнуть локальные боли, покраснение, легкий отек или зуд. У людей с повышенной чувствительностью возможна аллергическая реакция.

Почему их начали замечать чаще

В последние годы сообщений о встречах с большими пауками в Украине стало больше. Экологи связывают это с потеплением климата и более мягкими зимами, способствующими выживанию членистоногих.

Пауки-волки распространены почти по всей территории Украины. Чаще о них сообщают жители Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областей. Однако встретить таких пауков можно и в других регионах страны, особенно летом.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", киевлянка нашла в машине желтосумого паука, испугавшего не только арахнофобов.