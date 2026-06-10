Такое лучше назад не выпускать: украинка поймала на рыбалке гору "пришельцев", чем они опасны

Инвазивный вид стремительно размножается

Украинским рыбакам попался необычный "зверь", родом из Америки. Этот "неудобный" вид в последнее время стал массовым в украинских водоемах.

Об этом сообщила одна из пользовательниц Threads. Она опубликовала фото своего улова, на котором запечатлен солнечный окунь.

"А что с ней делать?", — задалась вопросом автор и добавила, что сейчас можно поймать полведра такой рыбы всего за одну ночь.

Солнечный окунь. Фото - nastik._a

В комментариях под постом девушки ей посоветовали не отпускать на волю свой улов, чтобы не навредить другим видам.

"Главное – назад не выпускать. Ибо ни раков, ни рыбы не будет", — отметили комментаторы.

Действительно, ранее в комментарии "Телеграфу" ихтиолог Юлия Куцоконь объясняла, что солнечный окунь способен влиять на местные виды в водоемах Украины и вытеснять аборигенные виды. Это обусловлено как тем, что он является очень "неудобной" добычей для аборигенных хищников, так и комплексом других негативных факторов.

"Солнечный окунь очень непростая добыча для наших хищных рыб. Даже когда он маленький, он уже высокотелый и имеет колючий спинной плавник. Особенно первые лучи спинного плавника — очень колючие, как у всех окунеобразных рыб…Некоторое время начали замечать, что нашего окуня европейского обычного Perca fluviatilis – его мало, а солнечного окуня Lepomis gibbosus, происходящего из Северной Америки – очень много. И, возможно, есть либо конкуренция, либо прямое выедание пищевой базы", — пояснила Куцоконь.

Подробнее об этом читайте в материале: "Солнечный" пришелец. Какая рыба из Америки прижилась в Украине и вытесняет аборигенов".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему за последние годы цены на рыбу взлетели вверх по всей Украине.