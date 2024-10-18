Чем протирать экран телефона, чтобы не повредить покрытие

Важно выбрать правильное средство

Телефон постоянно в руках и быстро загрязняется – на экране остаются грязь и отпечатки пальцев. Однако выбрав неправильное средство для очистки гаджета, можно нанести ему вред.

О том, чем не следует очищать экран смартфона, пишет stylus.ua. Для этого нужно выбирать безопасные и действенные средства.

Чем нельзя протирать экран телефона

Спирт. Хотя он прекрасно удаляет грязь и дезинфицирует поверхность, спирт постепенно разрушает олеофобное покрытие экрана, в результате чего экран становится более уязвимым к царапинам и загрязнениям. Это касается как чистого спирта, так и спиртовых салфеток и антисептиков.

Одежда. Соблазнительно протереть экран о джинсы или свитер, но такие импровизированные методы очистки могут создать микроцарапины на поверхности. К тому же грубые ткани не способны эффективно удалить жировые загрязнения.

Бытовые очистители. Средства для мытья окон, зеркал и другая бытовая химия содержат агрессивные компоненты, буквально разъедающие защитное покрытие дисплея. Оставьте эти средства для их прямого назначения.

Бумажные изделия. Салфетки и полотенца, даже самые мягкие, могут оставлять царапины или ворсинки на экране. Результат очистки будет неудовлетворительным, особенно если экран сильно загрязнен.

Перекись водорода и уксус. Эти популярные домашние средства содержат компоненты, постепенно разрушающие защитное покрытие экрана. После их использования он становится более уязвим к загрязнениям.

Чем можно очищать экран телефона

Специализированные средства . Салфетки для электроники и спреи для экранов. Последние нужно наносить на салфетку, а не на экран.

. Салфетки для электроники и спреи для экранов. Последние нужно наносить на салфетку, а не на экран. Микрофибра . Специальная ткань, которая эффективно удаляет жир и влагу, не повреждая поверхность.

. Специальная ткань, которая эффективно удаляет жир и влагу, не повреждая поверхность. Профессиональные салфетки . Безворсовые ткани по уходу за экранами обеспечивают качественную очистку и полирование без риска повреждения.

. Безворсовые ткани по уходу за экранами обеспечивают качественную очистку и полирование без риска повреждения. Дистиллированная вода. Слегка увлажненная салфетка с дистиллированной водой безопасно удалит загрязнение. Для очищения труднодоступных мест можно использовать ватные палочки, слегка смоченные дистиллированной водой.

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