До 46 грн за бутылку. Какие магазины предлагают купить молоко по акции

Местами действуют акции

Молоко в Украине имеет достаточно высокие цены, хотя уже с начала этого года этот товар стал дешеветь. Сейчас же его стоимость местами достигает 54 гривен, но она колеблется в зависимости от производителя и магазина.

Где сейчас можно дешевле всего купить молоко "Простонаше" и "Яготинское", узнавал "Телеграф". Мы проанализировали цены в 10 различных сетях.

По самой низкой цене молоко "Яготинское" пастеризовано 2,6% 870 миллилитров можно купить в "МегаМаркете" — 45,50 гривны. Что касается "Простонаше" 1% 870 миллилитров, то этот товар дешевле всего можно приобрести у "АТБ" и "Фора" — за 45,70 гривны.

Несколько дороже молоко "Яготинское" есть в "Novus". Там его предлагают приобрести за 46,99 грн. А молоко "Простонаше" у "Metro" — за 46,38 гривны.

Более 50 гривен цена на "Яготинское" стоит в "Auchan" — 870 мл за 52,90 гривны.

В то же время стоимость "Простонаше" у "Сільпо" выше на 0,81 гривны за предыдущую — 47,19 гривны.

Между тем, в "Сільпо" за молоко "Яготинское" нужно отдать 52,99 гривны.

В "Metro" молоко "Яготинское" оказалось самым дорогим из предложенных — 53,98 гривны. А "Простонаше" в "МегаМаркете", где оно продается за 54,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить самые дешевые соленые блины.