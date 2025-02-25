В "Слуге народа" стало на одного депутата меньше. Кто лишился мандата
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Она стала нардепом в 2019 году
Ирина Кормышкина потеряла мандат народного депутата – во вторник, 25 февраля, Верховная Рада поддержала прекращение ее полномочий. Народный депутат от партии "Слуга народа", которую подозревают в незаконном обогащении, сама подала заявление о сложении депутатских полномочий.
О том, что Рада удовлетворила ее просьбу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "За" проголосовало 246. Перед составлением мандата Кормышкина выступила в сессионном зале.
"Таким образом в Раде остается 400 депутатов, а в Коалиции 231 депутат. Правда это очень временно, вместо Ирины скоро кто-то присоединится по списку из "Слуги Народа". Последний заходил господин Тарарин (147)", — пишет Железняк.
Он назвал трех следующих депутатов по списку. Кто-то может отказаться войти в состав Рады.
- 148 Сверба Инна Станиславовна
- 149 Мельник Сергей Васильевич
- 150 Палийчук Юлия Владимировна (по информации Железняка, она уже отказалась)
Напомним, в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Ирины Кормышкиной — ее обязали сдать загранпаспорт, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с другими лицами, фигурирующими в деле. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким выступили поручителями по ее делу.
По данным следствия, в 2021-2022 годах Кормышкина приобрела активы на сумму, превышающую ее официальные доходы на 20 миллионов гривен. За эти средства она приобрела дом под Одессой и не задекларировала другую недвижимость.
Что известно об Ирине Кормышкиной
Ирина Аллахвердиева — народный депутат от партии "Слуга народа", которая во время каденции вышла замуж за депутата Николаевского облсовета от партии "Наш край" Юрия Кормышкина и взяла фамилию мужа.
В 2020 году Ирина Кормышкина стала известна на всю страну после сексистского скандала с участием главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и его заместителя Александра Корниенко. В сети завирусилось видео, на котором депутаты якобы обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и употребляли сексистские высказывания.
На видео слышно, как Корниенко употреблял по отношению к коллеге такие фразы, как "поддутая, конечно, немного", "тон too much", "баба рабочая… как корабельная сосна", "к президенту заведешь такую и увидишь – он там оху**т".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала работы Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года 53 народных депутата досрочно составили мандат. Из них только 23 сделали это в связи с переходом на новую должность.